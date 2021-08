Whisky olímpico

CONVINO / Antonio Laveaga

"Perdidos en Tokio", y no me refiero a la delegación deportiva mexicana en estos Juegos Olímpicos, sino a la película de Sofía Coppola de 2003 -muy buena por cierto- a grosso modo trata de los problemas de comunicación entre personas de dos idiomas y dos culturas totalmente diferentes para hacer un comercial de whisky japonés.



Aunque aquí en México algunos ya conocían este destilado nipón, muchos le tenían desconfianza y desconocimiento, ya que se pensaba que iba a ser una copia barata del whisky escocés; pero esa película, si no lo catapultó, le dio un buen empujón.



Bill Murray, actor principal, promovía en el comercial de esa película un "Suntory Time", con el Whisky Hibiki 17 años de esa empresa.



Historia breve, Japón entra al mundo del whisky principalmente gracias a dos personajes: Shinjiro Torii y a Masataka Taketsuru. Torii funda lo que sería la empresa Suntory y empieza a destilar whisky en su patria y, en 1923, nace la firma Yamazaki. A Torii se le conoce como el "padre del whisky japonés".



Taketsuru, gran conocedor y hacedor de whisky en Escocia, fue contratado por Torii para desarrollar Yamazaki, que a la fecha es un gran jugador de este destilado, pero en 1934 funda su propia empresa: Nikka.



El paladar del mercado japonés es generalmente de whiskies de distintas maltas, lo que ha sido un éxito para los consumidores.



Aun cuando los japoneses aprendieron de los escoceses, el destilado ha tomado su propia personalidad diferenciándose, entre otros, en estos puntos:



1.- Algunas destilerías, en el proceso de destilación lo hacen a través de bambúes



2.- Este punto se me hace muy interesante ya que le dan valor único a las aguas que utilizan, son fuentes muy pura y en algunos casos ojos de agua vírgenes.



3.- Las destilerías de Japón están a mayor altura lo que, por la temperatura, en el proceso de fermentación permite que aromáticamente sean más expresivos.



4.- En algunos casos, para añejar, se utilizan barricas de roble japonés mizunara.



Algunas de las marcas que puedo recomendar son:



El mismo Hibiki, en cualquiera de sus expresiones, pero si encuentra el 17 Años cómprelo, ya que se había anunciado en 2018 que se iba a descontinuar por falta de espirituosos, pero se sigue encontrando a cuentagotas. Ahora, si es más añejo, cómprelo e invite.



Los whiskies japoneses han ganado muchos premios y en 2018 el Hakushu 25 años, de la destilería Suntory, en la edición de los World Whiskies Award (WWA), fue galardonado como el mejor whisky del mundo.



Yamazaki, también en cualquiera de sus versiones pero si encuentra el Sherry Cask, mejor.



Nikka también es muy bueno en cualquiera de sus presentaciones precio-calidad. Busque ya sea Nikka Coffey Malt o Nikka Coffey Grain, cualquiera a ojos cerrados.



Ahora, si trae lana compre el Nikka From The Barrel.



Pues ya que no nos ha ido tan bien el la justa olímpica, relájese con un whisky nipón.







Tiene 26 años de experiencia, es sommelier por escuelas de Italia, España y México, y participa cada año como juez de concursos nacionales de vino. La docencia forma parte de sus actividades y ha incursionado en la creación de etiquetas.