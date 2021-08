Paciencia y prudencia

Siempre es bueno aprender en cabeza ajena.



Por ejemplo, en la de John McAfee.



McAfee revolucionó el software anti-virus. Fue tal su éxito, que la empresa que lleva su nombre se vendió a Intel en el 2010 en ¡7,700 millones de dólares!



Entonces McAfee se convirtió en un multibillonario, ¿no?



Nop. Increíblemente, este excéntrico personaje se retiró en 1994, vendió su participación en McAfee en, prepárate... apenas 100 millones de dólares.



Tras una vida desordenada y de excesos, esa fortuna se redujo a 4 millones de dólares en el 2009 y luego a mucho menos. En el 2012, McAfee vivía en Belice con un harem y fue investigado por la muerte de un vecino con el que se peleó. Luego inició en Estados Unidos (EU) esquemas de inversión en criptomonedas con el que raspó a varios inversionistas.



Fue acusado de defraudación fiscal en EU. Huyó a España y fue capturado en Barcelona en 2020. Antes de ser deportado, y ante la posibilidad de una sentencia de 60 años de cárcel, McAfee se suicidó en una triste celda de la prisión de Brians.



John tenía 75 años.



En 27 años, McAfee pasó de la cima al fondo del precipicio.



Francamente, es difícil derivar lecciones específicas de la triste historia de John McAfee. Imposible entender sus razones y su psique. Pero me viene a la mente el comentario de Craig Wright sobre los genios: muchas veces no son buenas personas (relee "Genialidad").



Curiosamente, hay una correlación entre genialidad y mal adaptación. Quizás evidente en la vida de John McAfee.



No lo sé.



Pero yo aprendo dos cosas de esta triste saga.



Primero, la virtud de la paciencia.



A McAfee le tomó 48 años amasar una fortuna de 100 millones de dólares. Sin duda, una vida muuuuy exitosa en lo financiero. Si hubiera tenido más paciencia, si hubiera esperado 16 años (un tercio más de su vida), se hubiera convertido en un multibillonario.



Quizá tenía prisa por divertirse y emprender otras cosas.



Pero OJO, no hay que tener una carrera excepcional para aprovechar las ventajas de la paciencia. Toma el ahorro por ejemplo.



Supón que a los 25 años, un chavo ahorra $2,000 al mes. Cada año suma $500 a su ahorro mensual hasta llegar a $10,000 por mes en el año 17.



De ahí agrega $1,000 al mes por año hasta llegar a $25,000 en el año 32 de chamba y los mantiene hasta que se retira a los 65 años tras tres décadas y media de labores.



¿Cuánto tendrá al final?



Depende de la tasa. Si logra un 5% anual, al final acumulará $15.3 millones. Si en el camino invierte en instrumentos más atractivos y digamos logra un 7.5% promedio de tasa, sumaría ¡$24.7 millones!



El poder del interés compuesto, la disciplina y la paciencia.



La segunda lección general es el valor de la prudencia, que según la Real Academia de la Lengua equivale a "cautela y moderación".



Me gusta más la definición del diccionario Webster: habilidad y buen juicio en el uso de los recursos.



A nivel personal, tu patrimonio es un recurso clave. Hay que administrarlo bien. Y OJO, sobre todo cuando se ha sido exitoso.



Es fácil sucumbir ante el espejismo de que el que tiene mucho no debe ya preocuparse. ¡Ja! En mi experiencia, el que mucho tiene, mucho gasta (y no lo digo porque yo lo tenga...).



Y al que gasta sin control, no hay patrimonio que le aguante.



La historia de McAfee lo comprueba.



¿Cómo ser prudente al manejar tu patrimonio?



1. Ahorra lo más posible. Sobre de joven, porque el tiempo conlleva mayores gastos fijos: hijos, gastos médicos, etc.



2. Al invertir, mientras más joven, más riesgos puedes tomar.



3. Cuidado con las promesas de altísimos rendimientos "sin ningún riesgo". No hay tal cosa. A más tasa, más riesgo.



4. Siempre ten seguro de gastos médicos. Seguro de vida sobre todo para jóvenes con hijos. Ya mayor, depende de tu patrimonio: si ya lo acumulaste, quizá ya no necesites seguro de vida.



5. Administra con prudencia tu patrimonio. Sobre todo de viejo.



Paciencia y prudencia.



Fáciles de decir, difíciles de vivir.



Ojalá te sirvan estos apuntes para aprender en la cabeza de McAfee.



Posdata. "No es falsa (el alza de 20% a las tarifas DAC de CFE)... pero exageran...". ¿De veras, a eso ha llegado la 4T? Sabíamos que las mañaneras eran puro teatro... pero esto ya es digno de Ionesco.







