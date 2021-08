Pasarse el alto

VIGÍA DE BOLSILLO / Sofía Orozco

en MURAL

4 min

Escucho por la radio hablar a la maestra Delfina, la secretaria de Educación de la 4T, con su voz dulce y su discurso simple, llena el aire con una certeza que parece ingenua: "el magisterio siempre ha podido; niños, aquí los esperamos con alegría, la escuela es un lugar seguro".



Palabras más palabras menos, suena más a la directora de una escuela primaria dando el mensaje de bienvenida al inicio de un ciclo escolar cualquiera, que a la funcionaria que debe coordinar el monstruoso reto de volver a clases presenciales en el pico más alto de la tercera ola de la pandemia.



Llueva, truene o relampaguee habrá regreso presencial, dijeron, y no importan las condiciones, la maestra está dispuesta a, como habitualmente el gremio magisterial, entrarle al ruedo a hacer lo que se pueda con lo que se tenga.



Para ser honestos, no hay verdad más grande que reconocer que nunca uniformemente en nuestro país ha habido condiciones para que la educación pública suceda: escuelas sin terminar, con techos de lámina, con piso de tierra, sin drenaje, sin agua, sin pizarrón, sin internet, bueno, a veces sin maestros incluso, han compartido escena con escuelas bonitas, con jardines, con auditorios, con baños con papel higiénico y hasta cafetería, que también las hay.



Aun así, las maestras y maestros han sostenido generaciones de niños que, si bien sabemos, la mayoría difícilmente entra en los parámetros de la OCDE, muchos adquieren conocimientos básicos para mejorar sus vidas y algunos logran despuntar hasta lograr educación universitaria y postgrados.



A esos retos crónicos se les están sumando los agudos: un año y medio de pandemia, deserción, imposibilidad, atrasos, vacíos, estrés, depresión, abandono, y ante un regreso (necio o necesario) impuesto desde el Ejecutivo, sortear con gel y cubrebocas a un virus altamente contagioso con potencial de ser mortal, en condiciones variables y adversas, suena a tragedia.



Llega la maestra Delfina y con su discurso sencillo, ingenuo, lleno de lugares comunes, que raya en el de quien ignora o que finge no saber, manda un mensaje de "pues a ver qué pasa".



Un filtro sanitario con termómetro para registrar la temperatura, cubrebocas que a lo largo de la jornada se moverán de lugar, e interminables litros de gel antibacterial serán acaso suficientes para evitar contagios en una comunidad en donde los niños no están vacunados y los maestros, según recientes noticias, requerirán un refuerzo antes de que termine el 2021.



Pues a ver qué pasa.



Con casi 25,000 casos nuevos registrados en las últimas 24 horas, la cifra más alta de contagios en un solo día de que se tenga registro en México, la decisión de volver a clases presenciales en 17 días se mantiene y suena a absoluta locura.



Lo primero es contemplar que el regreso será opcional y voluntario; lo segundo, que quienes quieran volver deberán firmar una carta de corresponsabilidad para sus hijos en la cual los padres o tutores se comprometen a aceptar lo que un regreso escolar en estas condiciones conlleva: el riesgo, y también la precaución.



Visto desde una sola óptica, qué miedo firmar un documento que deslinda cualquier responsabilidad de nuestro gobierno en caso de que suceda un contagio. Visto desde otra: esto ya sucede. No es precisamente que estemos del todo cubiertos y protegidos, si enfermas contagiado en la plaza, en el parque, en el aeropuerto, o donde sea, igual te tendrás que rascar con tus propias uñas y acogerte al sistema de salud que ya existe, o la medicina privada, si la puedes costear.



Visto desde una sola óptica, qué terror firmar un documento que avisa que todo y lo más terrible puede pasar. Visto desde otra, el documento habla de corresponsabilidad, es decir, padres y maestros se comprometen a cuidarse mutuamente, a no presentarse si se tienen síntomas, a no asistir a la escuela si se estuvo en contacto con alguna posible fuente de contagio, o si en definitiva se tiene la claridad de ser portador de Covid-19.



Que la escuela es necesaria, ya lo tenemos más que claro. Que si hay condiciones, definitivamente no. Que lo haremos: sí, lo haremos y a ver qué pasa.



Esa aparente ingenuidad e ignorancia con la que ve el mundo la maestra Delfina a veces ha vencido al miedo.



El semáforo está en rojo y cada quien decidirá si se lo pasa.







@sofiaoro



orozcovacasofia@hotmail.com









Sofía Orozco





Es tapatía, chef repostera por casualidad y periodiquera por afición. Desde una perspectiva ciudadana, analiza y critica lo cotidiano.