Pláticas de humo

REBANADAS / Cony DeLantal

en MURAL

2 min 30 seg

Apenas le dije a mi marido y ya se está anotando para ir. Resulta que Wabba Texas BBQ, aquel lugar de costillas y brisket que les he platicado, está cumpliendo siete años. Parece que fue ayer cuando estos jóvenes empresarios iniciaron éste, que hoy es uno de los referentes de la comida ahumada en nuestra Ciudad.



Para celebrarlo, invitaron a Arnulfo Sánchez, que es un experto ahumador texano o Pit Master, del Vaqueros Texas Bar-B-Q en Dallas. Ayer jueves dio una Master Class que promete mucho, pues hablaron del proceso de ahumado del brisket. Y hablo en pasado y futuro, pues esta columna la escribo antes del jueves pero la leen hoy viernes.



Lo bueno de todo esto es que, juntos, Wabba y Sánchez, servirán un menú especial Tex Mex este fin de semana, hoy, sábado y domingo. Serán recetas de ambos restaurantes y prometen ser un agasajo. Yo tengo poco de haber regresado a comer brisket con los compadres y revivimos un gran sabor, así que esta ocasión será especial.



Definitivamente iré y ya les platicaré. Si quieren asistir pueden reservar al 33-1816-0028. Y sí les recomiendo apartar, porque el Día del Padre casi nos quedamos fuera...







LOS TACOS NICE



Pasando por la Glorieta de Chapalita detectamos a Los de Picaña, un lugar de tacos que es como el hijo menor de La Bocha. Un lugar abierto que ofrece tacos de cortes e incluso de salmón y atún. La oferta es breve, hay de asada, de trompo de picaña, de chicharrón de picaña, de chorizo, de lengua y hasta de provoleta. También hay quesadillas y tuétanos.



Los precios de los tacos varían de 25 pesos los de chorizo, hasta 44 los de atún. Se sirven en una tortilla francamente pequeña, pero en su favor puedo decirles que están muy ricos. Los de picaña me mataron, bien asados al carbón y unas salsas realmente ricas.



El de provoleta era una especie de chicharrón de queso sobre la tortilla, exactamente del mismo tamaño. Con los que me quedaron a deber fue con los de lengua. No los había probado antes a la parrilla y honestamente no siento que sea la mejor manera de comerla. La carne estaba fibrosa y tirante.



Los de atún venían con una sala de cacahuate deliciosa y los de salmón también con un aliño de mango. Repetimos los de picaña, venían con una buena porción de carne. Al final, la experiencia fue muy buena, el servicio atento y los tacos cumplieron con creces.



Les recuerdo que pueden descargar Rebanadas en mural.com.mx y llevarme con ustedes a comer.







cony.de.lantal@mural.com.mx