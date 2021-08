PuntoG

PONE OCESA EL OJO EN LOLLAPALOOZA



A una semana de haberse efectuado Lollapalooza en Chicago, el festival sirvió de modelo de organización y negocio para Ocesa, la máxima promotora de conciertos en México. Así como le hicieron en EU, calculan que podría efectuarse el Corona Capital. La única diferencia entre presentar un certificado de vacunación o prueba Covid entre EU y el País, creen los organizadores, es que aquí muchos podrían falsificar documentos, lo cual no sucedió allá.







ESTRENA JASS TATTOO DE HERMANDAD



Son múltiples los increíbles tatuajes que Jass Reyes se ha hecho a lo largo de su vida, todos con un significado especial. Sin embargo, el más importante ha sido el más reciente, según nos enteramos. Son dos manos sosteniéndose el meñique. Se lo hizo con su hermana como símbolo de su complicidad.







A PESAR DE TODO, HABRÁ ARIELES



Con la pandemia afectando los estrenos nacionales, no ha sido fácil que todas las películas lleguen al público, pero sí es seguro que este año se entregan los premios Ariel. Sabemos que es cosa de días para que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas ofrezca detalles de cómo se realizarán y las fechas. Al momento ya están seguros los Ariel de Oro para Ofelia Medina y Fernando Cámara.







ANDA ALERTA HEREDERO DE 'LA DOÑA'



Como ya lo comprobó Eiza González, hacer un proyecto sobre María Félix no es cosa sencilla debido a los derechos, algo que deberá tener muy en cuenta Kuno Becker. Como familiar de "La Doña", él también tenía intenciones de contar detalles de su vida en la pantalla, pero sabemos que el equipo legal del heredero universal está muy atento para tomar las medidas necesarias si él se avienta a hacerlo sin permiso.







