San Cadilla

en MURAL

3 min 30 seg

PONEN EJEMPLO





El Morelia Morad...ooohhh qué la canción. Perdón, el Mazatlán puso la muestra y me gustaría reconocerlo.



Resulta que a su estadio ya no podrá entrar cualquiera. Y no se trata de clasismo, sino de responsabilidad social y empatía.



Ahora, quien esté interesado en ingresar al Kraken tendrá que mostrar el papelito que compruebe que ya fue vacunado contra el Covid-19, o que ya tiene al menos una dosis aplicada, o en su defecto, llevar el resultado de una prueba PCR o de antígenos negativa al maldito virus.



Ojalá más equipos y gobiernos tomaran las mismas medidas. Si bien es cierto lo importante que era reactivar esos ingresos con la asistencia de aficionados, el tema más importante que es la salud no se debe descuidar.



En muchos de los inmuebles, al igual que en las calles, las medidas se han relajado y hay aficionados que no cumplen con el uso obligatorio del cubrebocas.



Estas restricciones me parecen muy acertadas toda vez que en el País aún hay muchas personas sin vacuna, entre ellas, la población faltante de 30 a 39, 18 a 29 o los rezagados, grupos que precisamente son los que acuden a los estadios.



Así que bien por el Mazatlán en adoptar estas medidas para que los fanáticos puedan acudir con la tranquilidad de no correr riesgos.







POR AHORA, NO





Luego de esta situación, me puse a investigar si Chivas en el Estadio Akron y Atlas en el Jalisco estaban planeando algo similar.



Sin embargo, ni el Rebaño ni los Rojinegros cambiarán, por ahora, la estrategia en sus inmuebles, a los que les redujeron el aforo al 33 por ciento para lo que resta de agosto.



Chivas fue uno de los primeros clubes que se puso las pilas en cuanto a elaborar un protocolo de regreso a los estadios, que consiste, entre otros puntos, en llenar un registro en la página www.volverteaver.mx, que arroja un QR el cual tiene que llevarse al Akron, en donde se hacen pruebas aleatorias antes de ingresar.



En el caso del Atlas, se siguen llevando a cabo los operativos, con especial atención a la cantidad de gente que ingresa, que se porte el cubrebocas en todo momento, además de que se realizan pruebas aleatorias afuera del Jalisco.



Ojalá que la ola de contagios no suba y que no se baja la guardia en la población para librar esta ola.







LEVANTAN LA MANO





Ya son 4 los debuts de Víctor Manuel Vucetich en el torneo y a ellos se pueden sumar los de Pável Pérez y Cristian Pinzón.



El primero ya tiene tiempo de ser observado por el entrenador y su cuerpo técnico cuando estaba en el Tepatitlán y le seguían de cerca por ser jugador del club, y en el caso de Pinzón, si no es ahora que no estará disponible el "Chicote" Calderón y aún no regresan Jesús Angulo y Alexis Vega, luce complicado que tenga una oportunidad más adelante por el sector izquierdo del ataque.



Por lo pronto, ambos jugadores realizaron la pretemporada y en esta semana han entrenado con el primer equipo con miras a entrar a la convocatoria y en una de esas, debutar el sábado contra Juárez.



Vucetich tendrá la última palabra.



Por cierto, el "Rey Midas" le volverá a mover a su 11 inicial para el duelo ante Juárez, donde ya podrá contar con Gilberto Sepúlveda para la zaga, además de que Alejandro Mayorga e Isaac Brizuela, anotadores ante el Puebla, podrían arrancar de inicio con el Rebaño.



Ya veremos qué dice Vucetich.



Por cierto, el club fronterizo, dirigido por Ricardo Ferretti, tendrá que trabajar a marchas forzadas buscando un delantero, ya que su goleador paraguayo Darío Lezcano sufrió la ruptura del tendón de Aquiles y estará fuera de las canchas de 4 a 6 meses.



Desde aquí, un abrazo para Darío.





Mail: san.cadilla@mural.com.mx



Twitter: @SanCadilla