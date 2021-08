SIN TAPUJOS / Viborilda

ASÍ NOMÁS NO



1 A partir de este momento propongo a Yuridia como la Embajadora de México en el Rescate de lo Perdido a través de los años.



Será ella la que, finalmente, con su poder de convencimiento, logrará que nos regresen el Penacho de Moctezuma, la Zona de Texas, la Serpiente de Dos Cabezas (yo sólo tengo una), la Máscara de Tezcatlipoca (aunque está más bonita la de "El Santo"), la Máscara de Quetzalcóatl y hasta la cadenita de Carmen.



A la cantante egresada de "La Academia" le robaron el pasaporte y la visa de su vehículo (mientras paseaba en Perisur) y ella, cual Embajadora de las Naciones Unidas, les mandó un atento recado a los ladrones: "Por favor devuelvan documentos y cosas personales. Por favor regresarlos".



¿Se fijaron su poder de convencimiento? Con ella al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores estaríamos "cubiertos", ¿no?



Yuridia, les hubieras prometido por lo menos un disco autografiado, ¡te pasas!







LO GORDA SE PUEDE QUITAR, ¿PERO LO FEA?



2 A la que ya le gustó el chisme es a Lyn May, quien parece estar dispuesta a convertirse en una especie de Niurka Salinas, porque es tan metiche como la simpática Carmelita, pero al mismo tiempo tan agresiva como la cubana.



La señora no deja títere con cabeza, pues lo mismo ataca a la "Chiquis" Rivera por excedida de peso, que a Belinda ("está muy flaca y canta feo") o a Danna Paola porque según ella la imita en su forma de bailar y mover la cadera.



¡Ya siéntese, señora!, ni en su otra vida pudo haberla visto bailar la estrella de la serie "Élite", y mucho menos en los lugares de "moral distraída" en donde usted se presentaba.



La ventaja que tenía Lyn es que los hombres que iban a esos lugares de calentamiento, ¡digo de entretenimiento!, sólo la veían del cuello para abajo. ¿No me cree?



Haga la prueba con su marido, llévelo a un lugar "non santo" (ya que se calme la pandemia), déjelo que vea a las muchachonas que se quitan la ropa y al final pregúntele "Mi amor, ¿te fijaste la cicatriz que tenía en la cara la sensual Yoseline" o "Flaquito, ¿de qué color tiene los ojos la ardiente Estefanía?".



Le aseguro que no sabrán qué contestarle porque nunca les vieron la cara, así de fácil. En cambio nosotras, cuando vamos a ver streapers no nos andamos fijando si usan un calcetín en el lugar equivocado o si tiene las pompas paradas.



Lo único que nos llama la atención son sus sonrisas y sus miradas, ¡nada más! Por eso me parece patético que alguien como Lyn May que está como para sacarle un susto al miedo sea tan dura con sus compañeras pues debería ser la última en criticar porque después de todo ,como dice mi hermano Favio, "lo gordo se me puede quitar algún día, pero a ti lo fea, ¡nunca!".



