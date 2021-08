en MURAL

2 min 30 seg

EL DESAFUERO de Mauricio Toledo deja más dudas que certezas. De entrada, por supuesto, si la Fiscalía de la CDMX podrá aprehenderlo antes de que termine el mes... ¡y vuelva a ser diputado!



TAMBIÉN causa mucha curiosidad saber cómo convencieron a los diputados del PT de no hacer olas durante la sesión, al grado de que su coordinador, Benjamín Robles Montoya, optó por salirse con su bancada. Vaya, hasta Gerardo Fernández Noroña se tuvo que comer las ganas de hacer un circo y ni siquiera se paró en el salón de sesiones.



HAY QUIENES dicen que Mario Delgado fue el encargado de operar para que los petistas y una buena parte de los morenistas no sabotearan el desafuero.



LA REVELACIÓN de que "El Tomatito" huyó a Chile -él dice que tenía compromisos previos- hace pensar que la tardanza para procesar el juicio de procedencia, en realidad, fue una estrategia de la 4T para darle tiempo de poner tierra o, mejor dicho, los Andes de por medio. Así que si alguien pregunta "¿Quién dejó escapar a Mauricio Toledo?", la respuesta podría ser: "Fuenteovejuna de San Lázaro, señor".









MENOS MAL que no todos los morenistas cierran los ojos ante los riesgos de la pandemia. Ahí está el caso de Lorena Cuéllar, que decidió cancelar el acto masivo en el que iba a asumir la gubernatura de Tlaxcala.



INCLUSIVE el Congreso estatal había autorizado trasladar para esa ceremonia, el 31 de agosto, el recinto oficial al Estadio Tlahuicole, pues la idea era que la ex senadora rindiera protesta por todo lo alto. Sin embargo, la propia Cuéllar pidió dejar de lado los tumultos, al ver que la tercera ola de contagios no está para tomarse a broma.









TRISTE NOTICIA la hospitalización de Pedro Carrizales, "El Mijis". El diputado local potosino tuvo que ser internado de urgencia, debido a complicaciones por el cáncer que él mismo reveló que padece.



POLÉMICO desde su postulación por su pasado como pandillero, la realidad es que "El Mijis" se convirtió en estos últimos tres años en una de las voces más interesantes y sensatas del nuevo régimen. Habrá que desearle una pronta recuperación.









QUÉ ENVIDIA: Tatiana Clouthier tiene unos anteojos mágicos que le permiten ver color de rosa la triste realidad del país. Al menos esa fue la impresión que les quedó a las y los diputados con los que se reunió ayer.



Y ES QUE la funcionaria presentó el documento "Plan de Reactivación Económica" en el que afirma cosas como, por ejemplo, que ya se ve la recuperación porque los indicadores presentan "forma de U muy angosta". Sin embargo, en sus propias gráficas se ven las cosas muy distintas. Presume también que ha bajado el desempleo, pero nada dice de que las plazas recuperadas son mucho más precarias.



COMO quien dice, al menos en el Power Point de Clouthier... ¡ya somos Dinamarca!