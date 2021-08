Torneos que se estorban

Francisco Javier González

en MURAL

2 min 30 seg

El Sporting Kansas City puso a jugar contra el León una alineación llena de suplentes, entre ellos a algunos elementos que no han siquiera debutado en la MLS.



Su entrenador, Pete Vermes, argumenta que desafortunadamente han tenido que jugar siete partidos en 22 días -cuatro de ellos en los últimos once- por lo que no podía arriesgar a nadie a tal exigencia física.



El resultado de seis a uno con que lo castigó el León en su propio estadio es consecuencia de haber debutado al adolescente Ozzie Cisneros, hacer jugar el segundo partido de su carrera a Grayson Barber y el tercero a Wilson Harris y a Kaveh Rad.



El dato que aporta Ricardo Salazar indica el tamaño de la paliza: nunca había marcado seis goles como visitante un equipo mexicano a un rival de la MLS.



Mas allá de las razones que tengan los equipos, el resultado es que partidos de esa naturaleza le quitan prestigio a un torneo que apenas lo está construyendo.



Los Tigres mandaron a la cancha una alineación bastante remendada y perdieron tres a cero frente al Seattle Sounders.



Buen punto tocó Miguel Herrera pese a la falta de funcionamiento de su equipo: al jugar de visitantes y a un solo partido, los clubes mexicanos quedan desprotegidos.



El formato de la Leagues Cup está determinado así porque no caben más partidos en el calendario. Imposible pensar que los duelos sean a ida y vuelta.



Pero si aun con esta versión simplificada no les da la vida a los equipos para poner a lo mejor de sus planteles, será imposible crear el interés pretendido y la rivalidad que se desea construir terminará siendo un chiste.



Salta a la vista una realidad: la MLS tiene como prioridad respetarse a sí misma.



Por eso acuerda con la US Soccer que el seleccionado no le convoque jugadores en ciertos momentos y ésta decide dar descanso a sus seleccionados "A" en Copa Oro para jerarquizar las inminentes Eliminatorias Mundialistas.



La filosofía es semejante a la de la envidiable NFL que empieza siempre a todo tren: con equipos completos, preparados tras una buena pretemporada y con las contrataciones hechas con la anticipación debida. Todo es sólido desde la primera semana.



El futbol tiene otra naturaleza pero debería aspirar a lo que la liga deportiva más importante del planeta predica: es sólida de principio a fin y no le echa agua a los frijoles bajo ninguna circunstancia.



La Liga MX se alía con la MLS pero sufre dos grandes problemas en este inicio de temporada: no contó con sus seleccionados, las contrataciones apenas se están completando y unos torneos se estorban con otros.



El precio que paga es ofrecer partidos flojos, incompletos y deficientes.



Y todo eso, ¿para jugar un torneo internacional con algunos equipos plagados de suplentes?



Urge perfeccionar la idea para que no muera pronto.





Twiter:@FJG_TD





C.P. por la Universidad La Salle. Ingresó a los medios a los 14 años. Trabajó en radio y en 1985 ingresó a Imevisión, hoy TV Azteca, donde permaneció 16 años. Ha ocupado, entre otros cargos, la Jefatura de Deportes de TV UNAM, de Noticiarios Deportivos de Imevisión, la Gerencia de Deportes de Grupo Acir y, actualmente, las direcciones de contenidos de Estadio W y de Estadio W para la cadena SKY. Ha cubierto 7 Mundiales de fútbol y 4 Olimpiadas.