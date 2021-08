Capitanes

El director general de Casas Javer vendió 3 mil 453 casas en el segundo trimestre, avance de 7.7 por ciento anual. Ha abierto cinco fraccionamientos de nueve que tiene planeados para este año, los cuales serán de vivienda media y residencial en Nuevo León, Jalisco y el Estado de México.







Directo a la Corte



Ayer se definió otra batalla legal contra la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por el Ejecutivo, pero a diferencia de los eventos anteriores, en este caso será definitivo para el futuro del cambio.



El Juez Segundo de Distrito Especializado en Competencia Económica, Juan Pablo Gómez Fierro, notificó un amparo a favor de cuatro filiales de Naturgy Energy, empresa que en México lleva Alejandro Peón, pero en este caso se trata de la primera resolución sobre los alegatos de inconstitucionalidad.



El meollo del asunto, de acuerdo con el Juez, es que se violan los principios constitucionales en materia de energía y protección al medio ambiente al privilegiar la entrada de centrales que queman carbón y combustóleo sobre aquellas que generan energía a partir de fuentes renovables.



Los amparos únicamente son válidos para las empresas que interpusieron los recursos, los cuales pueden ser objetados por la autoridad, en este caso la Secretaría de Energía, a cargo de Rocío Nahle.



Sin embargo, lo relevante es que si los amparos llegan a la Suprema Corte y ésta avala la inconstitucionalidad, sentará jurisprudencia y se aplicará en automático para otros jugadores del mercado que hayan interpuesto recursos legales.



Hasta ahora se han promovido más de 250 amparos en contra de la LIE y aparentemente, esto apenas comienza.







Sin fecha



El caso Nadro y Marzam sigue sin miras de resolverse debido a que estas empresas no han cumplido con los compromisos que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que encabeza Alejandra Palacios, les impuso para eliminar cualquier posible vínculo entre ellas.



Este caso fue dado a conocer a través de los Panamá Papers, los cuales revelaron que el fondo holandés Moench obtuvo un crédito de una persona cercana al accionista mayoritario y entonces presidente del Consejo de la distribuidora Nadro para comprar una parte de las acciones de Marzam, empresa que también participa en el mercado de distribución de productos farmacéuticos.



En su reporte mensual, la Cofece señala que el meollo del asunto está en que las multas se cuantificarán por cada día que transcurra hasta que se cumplan los compromisos.



Estas multas pueden ser de hasta 3 mil veces la UMA (Unidad de Medida y Actualización) por cada día transcurrido desde que se impuso la medida.



La UMA 2021 tiene un valor de 89.62 pesos diarios.



Las primeras medidas de cumplimiento de la Cofece se impusieron en 2017, pero al ser una investigación que todavía está en curso, no hay multas definitivas ni condiciones para eliminar vínculos entre las empresas.







Nuevo unicornio



La plataforma de software de contabilidad para pymes FreshBooks, con presencia en México, recibió 130 millones de dólares en una ronda de inversión Serie E, lo que elevó su valuación total a más de mil millones de dólares, con lo que se convirtió en unicornio.



FreshBooks, a cargo de Don Epperson, utilizará el capital para invertir en diferentes mercados, apoyar el crecimiento y consolidación de su plataforma y llegar a nuevas pymes.



La empresa también tiene previsto usar el nuevo capital para impulsar sus áreas de ventas, marketing, adquisiciones estratégicas e investigación y desarrollo.



Actualmente, FreshBooks tiene clientes en más de 25 países de América Latina y el Caribe, de los cuales México es el más grande.



El año pasado, FreshBooks compró la plataforma de facturación electrónica mexicana Facturama, dirigida por Humberto Ramírez, para ampliar la audiencia de la empresa en los mercados de habla hispana. Hoy Facturama da servicio a más de 20 mil pymes y startups en el País.



La nueva ronda de inversión estuvo liderada por el inversionista Accomplice, y contó con la participación de J.P. Morgan, Gaingels, BMO y Manulife, además de Barclays, aliado de la plataforma en Reino Unido.







¿Recuperación?



Hoy, The Competitve Intelligence Unit, de Ernesto Piedras, dará a conocer cómo se movió el sector de telecomunicaciones en el País en el segundo trimestre del año y seguramente el segmento móvil mostrará números favorables.



En el segundo trimestre del año pasado el confinamiento y la recesión que ya se vivía hicieron que los ingresos fueran 18.3 por ciento menores que en el trimestre previo.



Ningún operador se quedó libre del golpe que dio el Covid-19. Movistar fue el más afectado y vio entre marzo y abril de 2020 una caída en sus ingresos totales de 23 por ciento, Telcel tuvo una caída de 17.6 por ciento y AT&T de 19.1 por ciento.



Este año fue distinto, pues la reactivación de las actividades económicas impulsó los números de los tres operadores del País.



Como muestra, los ingresos celulares de América Móvil, de Daniel Hajj, aumentaron 28.1 por ciento; los de AT&T, que lleva Mónica Aspe crecieron 43.3 por ciento y los de Telefónica, de Camilo Aya, tuvieron un alza de 7.3 por ciento.



Veremos si este impulso basta para regresar el brillo a los operadores.





