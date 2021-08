Chivas: Cuando la presión es un privilegio

David Faitelson

en MURAL

Hay apenas unos cuantos clubes en el mundo donde la presión no debe ser vista como una carga, como un obstáculo, como un pesar. Hay algunos clubes donde la presión se transforma en un ente inalienable, ineludible, en casi un privilegio.



Nadie dijo que iba a ser fácil, pero debe ser, hasta cierto punto, frustrante para Amaury Vergara.



Al dueño de Chivas le dijeron que debía traer al mejor director deportivo del mercado. Y lo trajo. Al dueño de Chivas le pidieron al más capacitado y más experimentado entrenador disponible: lo contrató. Al dueño de Chivas le exigieron una poderosa inversión para la compra de futbolistas que el club no alcanzaba a producir en casa y también lo hizo. ¿Qué más puede o debe hacer Amaury Vergara para que este Chivas muestre un semblante competitivo?



Estas Chivas dan "una de cal y dos de arena". No son capaces de sostener una forma, un estilo y un nivel de una jornada a otra. Es más, a veces, ni siquiera de un par de días al siguiente como le que ha ocurrido esta semana en el semblante que el equipo mostró en Torreón, ante Santos y el que se desmoronó a mitad de semana, en el Akron, contra el León. Vucetich intenta, ya con cierta desesperación, movilizar una y otra vez al plantel. Lo hace porque no encuentra una alineación que le convenza. Los jugadores olímpicos -Vega, Antuna, Beltrán, Angulo- que llegaron en gran forma de Tokio y que prometían transformar el nivel del equipo, han vuelto a las andadas ante el León. La versión defensiva de Chivas, en la que Vucetich ha trabajado con mucho esmero, volvió a recaer el miércoles. El tema de la producción de goles sigue siendo una asignatura pendiente. También esta el irrefutable antecedente de que el equipo se ha desprendido en las ultimas temporadas de dos especialistas en ese sentido: Alan Pulido que, como campeón de goleo, fue transferido al futbol de la MLS y JJ Macías que, como gran estrella de la cantera, ha sido prestado con opción a compra al Getafe de España. Es verdad que se está por jugar apenas la jornada seis en el torneo, pero Chivas tiene presión y no puede desperdiciar tiempo ni puntos.



Lo único que tiene prohibido "tocar" Amaury Vergara es "el proyecto" que trazó para Chivas. Los nombres siempre pueden ser intercambiables: Vucetich, Ricardo Peláez, Marcelo Michel Leaño y los propios futbolistas debe ser examinados nuevamente cuando el club se introduce, nuevamente, en una pre-crisis de resultados y lo que es peor, de funcionamiento.



El "fuera-Vucetich" apareció ya en el horizonte de Chivas. También, los reclamos para los futbolistas y una fuerte critica en redes sociales a Peláez. En lo personal, no estoy seguro de que un cambio de esos nombres propiciaría que Chivas encontrará su mejor nivel de juego y se encaminará a ser el contendiente que sus aficionados esperan. Es evidente que algo sucede. No puede ser que Vega y Antuna "vuelen" en la Selección Olímpica y se desplomen en el Guadalajara. No puede ser que Chivas sea un equipo el domingo y otro muy diferente el miércoles. Sigo pensando que Vucetich es el mejor para el trabajo y que Peláez es un personaje calificado e inteligente para llevar a Chivas hasta el objetivo. Tampoco creo que hay alguien "allá afuera" con una varita mágica para transformar el escenario. El twitter insiste en Matías Almeyda, y aunque es verdad que entregó un título de liga y otros trofeos, cada época es diferente y hay que recordar tanto los buenos momentos como los malos y muy malos que tuvo el argentino en su paso por Verde Valle.



Me da pena por Amaury. Ha hecho, hasta ahora, lo que tenía que hacer. Se ha rodeado de los mejores en busca de lo mejor para Chivas, pero estoy seguro de que habrá aprendido muy bien de su señor padre -el Maestro Jorge Vergara (QEPD)- que una de las primeras condiciones para ser dueño de un club del tamaño, del abolengo y de la pasión de Chivas radica en soportar la presión en los momentos más complicados y hacer que esa presión termine jugando a tu favor. En Chivas, la presión debe ser un privilegio, no una carga, no un pesar...







