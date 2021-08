en MURAL

YA DIO una pista el gobernador sobre las medidas que pudieran tomarse mañana en la Mesa de Salud, una vez que se prendió el semáforo rojo en Jalisco.



EL VIERNES Enrique Alfaro había anticipado que el plan de iniciar clases el 30 de agosto sigue vigente; hay que recordar que el ciclo iniciará con sistema híbrido, combinando días presenciales y días de clases virtuales.



Y AYER fue enfático al señalar que es imposible frenar otra vez la actividad económica.



LA FÓRMULA suena factible si, en paralelo, los cuidados sanitarios se intensifican (cubrebocas obligatorio, sana distancia, cupos limitados en lugares públicos y de esparcimiento social), y las vacunas se siguen aplicando, e incluso premiando a quienes ya la tienen, como lo hacen algunos restaurantes.



AL FINAL se trata de la nueva normalidad, donde es básico cuidarse y cuidar a los demás.









VALE EL ELOGIO a los vecinos que se organizan en diferentes colonias de la zona metropolitana -especialmente en Tlajomulco-, para cuidarse y autodefenderse de los delincuentes.



PEEERO... SIGNIFICA una llamada de alerta para las autoridades responsables de la seguridad en los municipios y en el estado.



LA "AYUDA" que para la autoridad puede significar que los ciudadanos defiendan sus colonias ante la incapacidad física y económica de los gobiernos, no debe aceptarse.



CIERTO, HAY colonias donde la organización ciudadana se basa en vigilar su entorno, compartir información y mandar alertas ante cualquier amenaza.



PERO EN OTRAS, utilizan armas: palos, tubos, navajas...



AHÍ ES donde está el riesgo: que las colonias se conviertan en territorios sin ley.









MAL ARRANCA el proceso de renovación interna del PAN, pues Marko Cortés resultó más avorazado que un borracho en barra libre. Y es que no les dejó un solo espacio a otros grupos blanquiazules en la Comisión Electoral.



EL ORGANISMO quedó integrado por puros panistas cercanos al actual dirigente, empezando por Gonzalo Altamirano Dimas, que con todo y su prestigio dentro del panismo es visto como parte del primer círculo del michoacano.



EL AGANDALLE de Cortés se dio pese a las diversas peticiones de que el organismo quedara integrado de manera plural y equilibrada. Inclusive el gobernador Francisco "Pancho" Domínguez específicamente advirtió que debía surgir de un proceso democrático y no de una propuesta de la dirigencia, pero en el Consejo Nacional se fueron de largo.



ASÍ QUE quienes esperaban que Marko Cortés dejara la dirigencia para buscar la reelección en condiciones de equidad, se van a quedar esperando.







