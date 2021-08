Gobernanza ágil con innovación glocal

David Bates

La tendencia global de impulsar gobiernos innovadores e inteligentes se ha acelerado en gran medida a partir de la pandemia de Covid-19, que además de desatar una digitalización exponencial de la sociedad, también catapultó los retos que afrontamos ya que no todos los grupos sociales, sectores socioeconómicos, ni países estaban listos para hacer esta transición hacia lo digital.



Este reto no sólo ocurrió dentro de la industria, sino que planteó desafíos para otros actores como lo fue el caso de los gobiernos en todos sus niveles, en particular de aquellos países con diferentes grados de desarrollo que iniciaban su despliegue de infraestructura digital y que se enfrentaron a dificultades para seguir el ritmo de la innovación global.



En estos escenarios, es cuando las y los servidores públicos se favorecen de la "Gobernanza Ágil" la cual consta de la capacidad de generar políticas públicas para responder a las necesidades de la sociedad que cambian rápidamente.



El Ministerio de Economía, Comercio e Industria (Meti) de Japón, fue pionero en establecer tal concepto que se entiende como un modelo de gobernanza que pone a las personas en el centro y en el que se involucran diversos actores del ecosistema -gobierno, empresas, academia y comunidades- para definir el rumbo de la política pública de una ciudad, a partir de un análisis profundo de las necesidades y problemáticas socioeconómicas en las que se encuentran; estableciendo metas y objetivos concretos que buscan alcanzar y evaluando constantemente su impacto por medio de sistemas de monitoreo que arrojen datos e información para la mejor toma de decisiones.



Con el fin de apoyar a los gobiernos en la implementación de estos modelos para hacerlos más ágiles y eficientes, existen diversas instituciones transnacionales y organismos multilaterales que se enfocan en proveer financiamiento, asistencia técnica y diversos tipos de recursos.



Por mencionar algunos, destacan: el Mayors Challenge de Bloomberg Philanthropies, la Red de Naciones Ágiles y el Consejo Global del Futuro para la Gobernanza Ágil impulsados por el WEF, el Observatorio de la Innovación en el Sector Público de la OCDE, la plataforma Código para el Desarrollo del BID, entre otros.



Gracias a éstas y otras redes de apoyo, los gobiernos están reinventando la forma en que proveen servicios públicos a través de la tecnología, sin generar mayores brechas o desigualdad social y basándose en perspectivas centrales de Ética, Derechos Humanos, Crecimiento y Desarrollo Económico, y Sustentabilidad.



Con todo este despliegue tecnológico disponible para los gobiernos locales, ahora la tarea es desarrollar soluciones creativas, basadas en la ciudadanía y beneficiando a todas las personas, incluyendo a las comunidades en alguna situación de vulnerabilidad.



De igual forma, el compromiso también recae en el ecosistema de soporte que habilite los puentes necesarios para que las innovaciones globales puedan ser aprovechadas por zonas rurales o municipios pequeños, y que las personas que no cuentan tecnologías adecuadas puedan consultar información pública, gestionar trámites o hacer solicitudes a sus gobiernos.



A medida que se acelera la digitalización y que las tecnologías de la información son cada vez más esenciales, los gobiernos y demás sectores estratégicos deben ser la vía para lograr una transformación social, que mejore la experiencia y expectativas de la ciudadanía y que la prepare para hacer frente a los retos del futuro.





