Hemos creado un monstruo 

"En una llamada con inversionistas, Masa admitió que puso demasiada fe en Adam. 'Creamos un monstruo', les dijo".



Así reseña el interesante libro "Billion dollar loser" (Amazon, inglés) esta llamada de Masayoshi Son, de SoftBank, de finales del 2019.



Y sí, el excéntrico billonario jugó un rol fundamental en la creación del Frankenstein en el que se convirtió WeWork.



En el transcurso de los años, su Vision Fund inyectó poco más de 10,000 millones de dólares a WeWork, dándole alas a Adam Nuemann, un tipo genial para vender, pero terrible para ejecutar.



Le echó gasolina al fuego. Alimentó el poder y la arrogancia de Nuemann, desatando un crecimiento desordenado, financieramente peligroso (arrendar caro a largo plazo para subarrendar barato a corto plazo) y lleno de conflictos de interés y adquisiciones al "ahí se va".



Por ejemplo, WeWork "invirtió" (tiró a la basura) $13.8 millones de dólares para comprar a Wavegarden. ¿Y qué hacía esta empresa española? ¿Acaso un sistema para administrar rentas?



¡Ja, para nada! Albercas con oleaje artificial para surfers. Oh casualidad, al Tlatoani Neumann le fascinaba surfear...



Bien concluye el libro: "Lo de las albercas hizo que gente pensara, ¿qué chingados?".



La neta, una excelente pregunta.



La respuesta está en el mismo libro y en algo que aquí hemos insistido mucho: combinar recursos, éxito, arrogancia, dogmatismo CON una corte de lambiscones es por necesidad mortal.



Tras de que la burbuja de WeWork explotó al fracasar su oferta pública a finales del 2019 (antes de la pandemia) y de que Neumann perdiera su chamba sin que antes (increíble, de locos) recibiera un paquete de salida de hasta $1,700 milloncitos de dólares, los empleados de la empresa tenían un diagnóstico preciso.



Literalmente explica el libro (citas textuales):



·Nuemann no era el único culpable.



·Les habían asegurado que había "adultos en el cuarto".



·Cuando finalmente Mark Schwartz, un representante de SoftBank en el Consejo, alzó la voz y exclamó que "ya había callado suficiente", todos pensaron: es demasiado tarde.



·Todos alrededor de Adam temían retarlo o preferían callar mientras el valor de la compañía (y de sus acciones) subía.



Como concluyó un ejecutivo con experiencia en bienes raíces unos días después de que echaron a Neumann:



"Los que invirtieron sabían los términos, conocían los problemas de gobernanza. Y le dijeron a este tipo: queremos que seas tú, pero multiplicado por 10. ¿Qué pensaban iba a pasar?"



Pues lo que terminó pasando.



Ya con la pandemia encima, SoftBank declaró una pérdida de $9,200 millones de dólares en su inversión en WeWork. Liquidaciones masivas y una nueva valuación de menos de $3,000 millones de dólares, 94% menor al valor del último round de inversión.



Esta triste historia no es privativa de unicornios desordenados.



Para nada.



Sucede hasta en las mejores familias. Se presenta en empresas de todo tipo, todo tamaño y en todos los países del mundo.



Y no se diga en la política.



Lo vimos cerquita con el disfuncional gabinete de Trump.



Hombre, lo vemos todos los días en el gobierno de la 4T, donde un rey desnudo corre alegremente destruyendo todo indiscriminadamente y guiándonos hacia el precipicio mientras su corte aplaude u observa callada, privilegiando lealtad ciega sobre expertise y razón.



¿Qué hacer? ¿Cómo vacunarse para no crear estos monstruos?



1. Revisar el equipo de trabajo. ¿Son homogéneos? ¿Todos son clones del jefazo? Si todos son iguales, sobran muuuchos.



2. Diagnosticar cómo se decide. ¿Existe debate? ¿Gana la mejor idea o la del jefazo? ¿Cómo se trata el disidente?



3. ¿Qué se hace ante un atorón? ¿Cada cuándo se revisa avance? ¿Cómo se enfrenta un fracaso? ¿Hay capacidad de corrección o se redoblan apuestas perdedoras?



En realidad no es física cuántica.



Lo que es sorprendente es lo fácil que se extravíen estos sencillos consejos cuando un jefe poderoso se siente infalible.



¡¡Cuidado cuando Frankenstein se electrifica!!







EN POCAS PALABRAS...



"El negocio de WeWork depende de meter mucha gente en espacios cada vez más pequeños. Una pesadilla en la pandemia".



Libro "Billion dollar loser"







