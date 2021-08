Lo que ya no fue

AL TIRO / Paco Navarrete

en MURAL

4 min

En estos días en que se conmemora la caída de la gran Tenochtitlan, resurge la versión rancia de la conquista de una nación entera y monolítica a manos de un puñado de hombres blancos y barbados. Por fortuna, ya no es la única.



También han surgido las relacionadas con los nuevos tiempos de la corrección política y la reivindicación de los pueblos autóctonos. Para su desgracia, aún tienen un largo camino que recorrer antes de implantarse en el imaginario popular.



Y como es comprensible, tampoco faltan las versiones acartonadas, sin matices, de las altas autoridades. Tanto de la soberbia sorda de la corona española, allende el majestuoso Atlántico, como del resentimiento ranchero, ahora reforzado por el rencor a flor de piel de nuestro tlatoani en curso.



Es entendible también que así sean: provienen de soberanos de cartón.



Tal vez valga la pena hacer un ejercicio personal de recuento de esos acontecimientos para precisar cuál es nuestra particular visión de Anáhuac, y qué tanto permea en nosotros la visión de los libros de texto gratuitos, cuando al menos eran concebidos y escritos con seriedad, y no como ahora...



Etcétera.



Porque de toda esta polvareda actual algo empieza asentarse: que la conquista no la hicieron los españoles. Y ni siquiera fue una conquista, o no en un principio.



Fue la derrota de una ciudad-estado, muy poderosa, eso sí, pero no la única. Ya después vino la hecatombe del mundo indígena en pleno, con pandemia incluida.



Entiendo los golpes de pecho por lo perdido y el silencio incómodo de nuestros otros ancestros, los españoles. Pero no sé por qué razón en Tlaxcala no celebran por lo alto con bailes, jaripeos y cuetiza cada 13 de agosto, desde el crucial año de 1521, si al fin y al cabo ellos fueron los otros grandes vencedores.



Eso sí: si los españoles no habrán sido los únicos triunfadores, sí fueron los ganones. Fueron los que se quedaron con la mayor rebanada, si no es que con el pastel entero. Y los descendientes de esa rebatinga aún disfrutamos de las correspondientes prerrogativas, con una fórmula muy práctica y brutal: a menor pigmentación de piel... mayores privilegios.



Pero los tlaxcaltecas no sólo fueron indispensables en la guerra del Altiplano, que a fin de cuentas se dio entre primos mexicas, sino en la verdadera conquista de una inmensa superficie de lo que ahora es México... y de lo que no lo es, como la mitad norte que se agandallaron los gringos -ésa sí, conquista-, pero también de los territorios centroamericanos que habremos dejado ir, no sin cierta nostalgia... excepto Chiapas, que devoramos de Guatemala por la misma razón que los güeros nos rebanaron el territorio: porque se pudo.



Digo pues que Tenochtitlan era poderosa, pero no la única ciudad-estado de por estos rumbos. Pongamos por ejemplo la CDMX ahora, 500 años después de la "conquista", cuando se supone que hay una identidad nacional: si osara un extraño enemigo profanar con su planta su suelo y apoderarse de sus vastas riquezas como los pambazos fritos y las quesadillas sin queso, difícilmente lo consideraríamos "la conquista de México", sino tan solo diríamos "cayó la capital", y más de un resentido de Sonora o de Jalisco agregaría "¡qué bueno!".



Pero una conquista implica el dominio y control de todo un territorio, no menos.



Acabar con el poderío de los purépechas implicó otra estrategia, así como en las áridas vastedades de los chichimecas: les llevó siglos apoderarse de ellas a los españoles... y tlaxcaltecas.



Por eso me parece que falta hacer o al menos difundir un buen recuento histórico de los triunfos y las hazañas de los líderes y guerreros surgidos del actual Estado miniatura que es Tlaxcala. Ya veo venir la serie de Netflix sobre Pacatlatzin -nombre inventado para proteger a los inocentes-, el gran guerrero que marchó a la par de los barbones para imponer la ley de su tlahuitolli, el poderío de su atlatl y por qué no, ya enchilado, la furia de su destazador macuahuitl.



Por desgracia, ese dramonón tendrá escasa acción creíble, mucho melodrama, diálogos acartonados y actuaciones de telenovela... qué remedio.



Para eso sí nos pintamos solos.





paconavarrete@gmail.com



@paconavarre7e







Periodista cultural, editor y columnista. Autor del cartón político La Resortera. Realizó estudios de licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el Iteso y maestría en Literatura Comparada en la Universidad de Guadalajara. Ha sido productor y conductor de programas musicales y de análisis cultural en Radio UdeG y XEJB. Ex ingeniero de sonido con experiencia internacional, se ha desempeñado también como DJ y crítico musical en diversas publicaciones del País, así como de Estados Unidos y España.