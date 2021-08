MIRADOR / Armando Fuentes Aguirre

en MURAL

1 min

Este amigo mío no quería a los gatos.



Pensaba que son más inteligentes que él.



-Tú no tienes un gato -solía decir-. Un gato te tiene a ti.



Y sin embargo el otro día le sucedió algo muy curioso.



Fue a visitar a una hermana suya. Ella adoptó una gata que recientemente parió tres gatitos y una gatita. Tan pronto entró mi amigo, la gatita fue hacia él y se le untó a la pierna, ronroneando.



-Le gustas -le dijo a mi amigo su hermana.



No necesito hacer más larga la historia, que por ser de amor es muy corta. Ahora mi amigo tiene una gatita en su casa.



-Es como una mujer -declara al mismo tiempo enojado y divertido-. Hace conmigo lo que le da la gana.



La gatita va hacia él y se le unta a la pierna, ronroneando. Dice mi amigo, orgulloso:



-Le gusto.



¡Hasta mañana!...















Armando Fuentes Aguirre, "Catón". Nació y vive en Saltillo, Coahuila. Licenciado en Derecho; licenciado en Letras Españolas. Maestro universitario; humorista y humanista. Sus artículos periodísticos se leen en más de un centenar de publicaciones en el País y en el extranjero. Dicta conferencias sobre temas de política, historia y filosofía. Desde 1978 es cronista de la Ciudad de Saltillo. Su mayor orgullo es ser padre de cuatro hijos y abuelo de 13 nietos.