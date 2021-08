PuntoG

DEJA TALINA QUE HABLEN...



Una revista de circulación nacional dice que Talina Fernández está ahogada en deudas, pero "La Dama del Buen Decir" cuenta a Gente que ella está feliz de tener trabajo para salir adelante, que entre su familia no hay problemas y las cosas van muy bien con su nieta, María, la hija de la fallecida Mariana Levy. ¿O sea..?







QUIERE LUCÍA ESTELARES



Lucía Méndez sigue en la firme creencia de que es la "Diva de las Telenovelas". Sabemos que ha rechadado un buen de melodramas televisivos y series porque no quiere que la contemplen como actriz de reparto, sino como protagonista. Lucía es muy querida y reverenciada, pero con esa actitud, quién la va a llamar.







PEGA A BASTIAN 'VETO INDIRECTO'



Al que le ha costado concretar promoción y plataformas de lanzamiento para su música es a Bastian, el hijo de Edith Márquez, porque como su madre se fue a trabajar a "La Voz...", en TV Azteca, muchísimos medios de Televisa le han dicho que no, y cree que tendría más proyección con la plataforma de San Ángel. Esperará unos meses a ver si le quitan 'el veto indirecto' y se abre mejor camino.







¿Y LOS ARIELES, PARA CUÁNDO?



Ahora sí, en cualquier momento nos viene el anuncio de los nominados al Ariel. Nos cuentan que los miembros de la Academia ya emitieron votos, que recién fueron cerrados estos procesos y ahora sí tienen oportunidad de definir a los nominados, aunque probablemente la ceremonia no será tan próxima, para esperar a que mejore la situación del País en temas de la Covid-19.







