Renovación y mejor sabor

REBANADAS / Cony DeLantal

en MURAL

2 min 30 seg

Pues parece que estos siete años que tiene Wabba Texas BBQ le han sentado muy bien y hoy están de estreno, con nuevos sabores, nuevos métodos y nuevos bocados en su carta.



Todo permanece, pero la visita del Pit Master de Dallas, Texas; Arnolfo Sánchez, le dio un ligero giro al integrar, por ejemplo, las Quesa-birrias y los tacos de birria.



Después de la Master Class que ofreció Wabba con Sánchez, el brisket tiene hoy un nuevo sello. Y vaya que voló, pues al día siguiente de la clase, cuando ya se había cocinado durante toda la noche el brisket, se acabó rápido.



La gente salió sorprendida con lo que ahí aprendieron y con lo que comieron, pues incluso había invitados de la competencia, mismos que salieron complacidos.



Yo acompañé a mi comadre a probar el menú especial al día siguiente y salimos más que complacidas. Imagínense, para abrir boca te ofrecen un Niño del Maíz, que es una bebida hecha con bourbon y un preparado especial de elote amarillo.



Como entradas nos dieron unas quesa birrias, de 120 pesos, que eran dos piezas de quesadilla preparada con queso cotija y ¡birria de brisket ahumado!, sobre una tortilla de maíz azul, cilantro, cebolla y un poco de consomé para regar la carne al servirla. Una delicia que venía acompañada con un chile que picaba como demonio.



También tienen tortas ahogadas de brisket, servidas en el tradicional birote salado, untado con frijoles, brisket ahumado y salsita de tomate crudo y cebollitas encurtidas.



Pudimos probar también las costillas que se desprendían solitas del hueso. Encontramos una carne más suave y más jugosa, abundante, húmeda y muy rica, a la que no hubo necesidad de agregarle más aliño que el que ya traía. Eso sí, venía acompañada con unos frijolitos exquisitos, que tenían un sabor aromático, un poco dulce, un poco agrio, pero que nos dejaron con la boca abierta, igual que todo lo que comimos.



No cabe duda que los restaurantes que evolucionan siempre estarán en el gusto de los ávidos comensales que buscan algo nuevo. Si van y tenían mucho de no llegar a Wabba, se van a encontrar con un nuevo sabor, pues, según nos comentó uno de los ahumadores, estas recetas llegaron para quedarse.



Así que no duden en probar la nueva cocina de Wabba. Y les recuerdo que pueden llevarme a comer a través de su teléfono celular, descargando la columna en sus celulares o dispositivos móviles en mural.com.mx.







cony.de.lantal@mural.com.mx