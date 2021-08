San Cadilla

HASTA SER ABSUELTO



Dieter Villalpando volverá a jugar hasta que se compruebe que ya está totalmente absuelto del cargo por presunta violación que se le imputa.



Ese es el acuerdo que el mediocampista, ex de las Chivas, tiene con el Puebla, equipo con el que está a prueba.



Ese factor y que comprueben que mentalmente también está apto para retomar su carrera, son los que determinarán que se concrete su pase.



Hay que recordar que desde noviembre 2020 fue dado de baja de las Chivas por aquella fiesta donde presuntamente se generó el delito, además de que les costó la salida a José Juan "Gallito" Vázquez, Alexis Peña y Eduardo "Chofis" López.



Y siguiendo con el tema de La Franja, en el equipo de Nicolás Larcamon también le están echando ojo a otros jugadores y uno de ellos es nada más y nada menos que el "Nene", Fernando Beltrán.



Como ya se los ha dicho su servilleta, tanto en el club, como el jugador y su representante, no ven con malos ojos un préstamo por la poca actividad que ha tenido con el Rebaño, bajo la dirección técnica de Víctor Manuel Vucetich.



No es la intención venderlo, pero en este momento que no es del total agrado del "Rey Midas" y que tienen esa zona bien cubierta con los canteranos y el veterano Jesús Molina, un cambio de aires sería un ganar-ganar para ambas partes.







FUERTE MALESTAR



Recuerdan que les conté lo que pasó con Carlos Salcido y la estafa que le hicieron con los equipos de la Tercera y Segunda División, pues los papás de los chavos tienen una tremenda molestia porque varios de los involucrados, incluido el ex defensa de las Chivas, se han lavado las manos.



Obviamente, los pateabalones se ilusionaron con el proyecto en el que aparecía el ex defensa del PSV como presidente deportivo o Ramón Morales como director deportivo, sin embargo, de la noche a la mañana, las promesas se convirtieron en pesadillas, pues mucho se fueron a Ocotlán con la intención de triunfar, peeero se tuvieron que quedar con una mano adelante y otra atrás.



Mediante un mensaje de WhatsApp, les notificaron a los futbolistas que el dueño y responsable del proyecto, Juan Manuel Gómez, ni siquiera inscribió las franquicias en la Federación, además de que ya no les tomó las llamadas, incluso diciendo que huyó.



Luego de esto, el área deportiva se hizo a un lado cancelando los entrenamientos y pidiendo disculpas a los futbolistas, además de sugerirles que si alguien le dio dinero a este personaje, pues que lo empezaran a buscar.



No es la primera vez que Salcido fracasa con un proyecto, ya le pasó con la Liga del Balompié Mexicano, con la TOP, promocionada como el semillero de talento para México y el mundo, y ahora éste.



Nada más les sugiero a los ex pateabalones que si andan arriesgando el prestigio y el nombre, pues que averigüen con quién hacen tratos, porque de que saldrán raspados, eso que ni que.







SIGUE CON LA CHAMPIONS



El futbol de estufa está que arde en el futbol tenochca, pero no me refiero precisamente a la cancha.



A los rumores de que Álvaro Morales dejará las filas de ESPN para integrarse a TUDN, se confirmó la salida de la periodista Marion Reimers, quien luego de casi 15 años dejó de pertenecer a Fox Sports.



No crean que con eso del nuevo dueño, la Reimers no estaba en planes, al contrario, cayó como un cubetazo de agua fría su salida, pues es uno de los rostros que más le generaban al canal, tanto en audiencia como en polémica.



Ahora, Marion llegará a TNT Sports México y en HBO Max, donde seguirá comentando y narrando la Chaaaaaaaaaaaaaaampions League.



Les recuerdo mis filosos lectores, por si ya lo habían olvidado, que tendremos que caerle con otra lanita para disfrutar y ver la Liga de Campeones de Europa.



Que venga lo mejor.







