MESSI DE NIRO



1 No están para saberlo, pero estaba tan devastada ante el inmenso dolor que detecté en su mirada que de plano me serví un caballito de tequila y encendí un cigarro para tratar de acompañarlo en su dolor... Ya más tranquila, me fijé que por más pucheros que hacía no le salía ninguna lágrima, y hasta ese momento me percaté que jamás he fumado y nunca he bebido un shot de tequila en toda mi vida... Fue entonces cuando me cayó el veinte que, además de excelente jugador, Lionel Messi es un destacado actor, porque en menos de 36 horas nos demostró que maneja por igual el drama que la comedia, la alegría y el llanto... A mí se me hace que en el Barcelona de sus amores les daban clases de teatro porque por poco y me convence, ¿eh? ¡Claro!, desde mi óptica, simulaba llorar porque no pudo conseguir la cantidad que quería y sobre todo porque, para su ego, merecía una despedida con un estadio lleno, y si se hubiera podido, hasta "La Gira del Adiós", visitando distintos estadios de Europa, con sus respectivos porcentajes y bonos... Ya sé el rollo ese de que en la Liga los equipos no pueden rebasar ciertas cantidades y que él bajó la mitad de su sueldo, pero si hubiera deseado con todo el corazón terminar su carrera en el único equipo donde ha estado, quizás hubiera cedido aún más, buscando otras alternativas de ingresos con bonos o patrocinios, ¿o no? Y mientras el mundo "se cae a pedazos", miles o millones de hombres (y mujeres) lloraban el adiós de su ídolo... ¡A ver, señores!, no se murió, nomás cambió de equipo. En París lo recibieron como si fuera el mismísimo Papa... Le lloran a un jugador (que ni en el mundo los hace), pero muchos de ustedes jamás han derramado una lágrima cuando uno de sus hijos llega triste porque le hicieron bullying en la escuela ni cuando sus esposas les dicen que se sienten ignoradas o deprimidas... ¿Qué les dicen? "Ya mijo, sea hombrecito", y a la esposa: "¿Ya vas a empezar con tus dramas?". Pues lo mismo les digo: "¡Ya bájenle a sus panchos por Messi!". ¿Acaso alguna vez les prestó su Ferrari F430 Spider o el Ferrari 335 S Spider Scaglietti de 1957 que le costó 35 millones de dólares? ¿O ya de perdis el Maserati Gran Turismo o su Audi R8 Spyder? Neta del planeta, ¿no han aprendido nada con la pandemia en el reacomodo de sus prioridades?







ENTRE EL HOSPITAL Y LA CÁRCEL



2 Lo que sea de cada quien, esta semana estuvo más movida que Shakira bailando el "Wakawaka", porque entre las incrédulas de Paty Navidad y Rebecca de Alba que terminaron en el hospital por Covid-19, la declaración de Laisha Wilkins que tiene ganas de escupirle en la cara a López-Gatell, la detención de la "Señorita Laura" en Almoloya de Juárez por delitos fiscales y el deseo de Héctor Parra de contrademandar a su hija Alexa por acusarlo de acoso sexual y de tener una supuesta relación incestuosa con su otra hija, uno ya no sabe si está viendo una serie de Netflix o Casos de la Vida Real, de Silvia Pinal... Si tienen oportunidad, o quieren reclamarme algo, los espero hoy a las 13:00 horas en mi Facebook Live (Viborilda Ivette Hernández)... ¡Hasta el próximo viernes!







Periodista irreverente, irónica y desvergonzada. Con más de 25 años de experiencia en el medio, empezó cubriendo deportes y fue Periodista irreverente, pícara y atrevida, con más de 25 años de experiencia (aunque no aprende). Le gusta el doble sentido. Empezó cubriendo futbol y fue la primera mujer en meterse a un vestidor , del cual, por cierto, la corrieron. Los artistas la quieren. ¡matar! Ha trabajado en Radio Fórmula, Tele Guía, Jet Set y "Tómbola". @viborildasigue