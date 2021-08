en MURAL

2 min 30 seg

AQUELLO de "gobernar con el pueblo" suena bonito en el discurso, pero hueco en la realidad. Resulta que con la 4T se ha hecho a un lado la participación ciudadana tanto en dependencias federales, como en organismos supuestamente autónomos.



ALGUIEN debería avisarles a los titulares de la FGR, de la CNDH y de la Semarnat, que los Consejos Ciudadanos no son florero... por aquello de que el león cree que todos son de su condición.









¡AAARRANCAN! Este lunes se dará el banderazo de salida a la carrera por saber quién será la nueva presidenta del Senado. Lo único claro hasta ahora es que será una mujer, como lo anunció Ricardo Monreal. Y como Morena ya le agarró gusto al mayoriteo, obviamente será de ese partido.



SE SUPONE que hasta ahora son cinco las contendientes y si bien no tienen todas las mismas posibilidades, nadie se atreve a dar por ganadora a alguna. Se trata, en estricto desorden alfabético, de las senadoras Imelda Castro, Marybel Villegas, Bertha Caraveo, Ana Lilia Rivera y Malú Micher.



DADO el distanciamiento que existe entre Monreal y el presidente de la República, hay quienes se preguntan si el coordinador morenista podrá decidir por sí solo la elección. Y es que el envío al Senado del ex jefe de los Siervos de la Nación, Gabriel García, directamente desde Palacio Nacional, es visto como una manera de ponerle cuña al zacatecano.



ASÍ QUE ojalá y esta decisión sea un auténtico ejercicio de paridad de género... y no un pleito entre hombres.









LO QUE pasó ayer en Nuevo León es una muestra de cómo alguien en la 4T trae la brújula de la gobernabilidad un poquito perdida. Y es que justo ahora que están repuntando los índices criminales en ese estado, Olga Sánchez Cordero se reunió con alcaldes electos.



EL TEMA de la reunión era cómo mejorar la seguridad en sus regiones, y la secretaria de Gobernación dedicó buen tiempo a hablarles sobre el combate, no a la delincuencia, ¡sino a los baches! Cuentan que más de un munícipe se quedó entre triste y desconcertado porque, aunque parezca broma, realmente el gobierno federal está muy obsesionado con el Programa Nacional de Bacheo.



NO HAY que olvidar que Andrés Manuel López Obrador se sacó de la manga este tema de los baches, justo el día que lo cuestionaron por el fracaso de su estrategia de seguridad. Cada quien sus prioridades.









TAL Y COMO lo prometió, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya empezó a perseguir a los mandatarios del pasado para hacerles pagar sus crímenes. Hace unos días inició con Hernán Cortés, así que ya mero llega a Enrique Peña. Como en unos 400 años. No, menos, como 500.