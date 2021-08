Capitanes

en MURAL

4 min 30 seg

Gabriela Ceballos...





Es CEO y cofundadora de Hitch, startup que integra reconocimiento facial, machine learning, análisis de voz e inteligencia artificial para generar procesos de reclutamiento más eficientes. Inició con un capital semilla de 400 mil dólares de dólares y está por cerrar una ronda de inversión de un millón de dólares.







Transfiere deudas



La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), que encabeza Martín Díaz Covarrubias, sigue deshaciéndose de la deuda que Grupo Aeroméxico tiene reconocida con ese gremio bajo su proceso de Capítulo 11, que lleva la jueza Shelley Chapman en Nueva York.



En julio, ASPA cedió a Barclays Bank un reclamo de 268 millones de dólares contra Aeroméxico a cambio de un pago cuyo monto no es público.



El 5 de agosto se dio una nueva transferencia de un pasivo de 45 millones de dólares sobre un total de 48.4 millones reconocido a los pilotos contra la filial Aerolitoral.



Con esta operación, ASPA ya se deshizo de casi toda la deuda de Aeroméxico y esos recursos representan efectivo inmediato para los pilotos.



Barclays, a su vez, está revendiendo estas deudas a otros actores interesados.



Hace unos días, este banco cedió 24.3 millones de dólares del reclamo de ASPA contra Aeroméxico a SVP Global, el fondo de inversión de Victor Khosla con sede en Connecticut, que precisamente se especializa en exprimir ganancias a esta tipo de deudas.







Estrenan planta



Los que ya están muy encarrerados en la construcción de otra planta para producir sosa en México son los de Industria Química del Istmo (Iquisa), empresa que dirige Jesús García.



El nuevo complejo se ubicará en Coatzacoalcos, Veracruz, y se espera que la primera etapa arranque en octubre de 2022 con una producción anual de 100 mil toneladas de cloro y 112 mil de sosa.



La instalación industrial será completamente nueva y contará con la última tecnología en la producción de ambos componentes.



Para esta primera fase, se anticipa una inversión de 120 millones de dólares. La construcción de la segunda fase del complejo se hará durante el 2023 y se prevé el arranque durante el 2024.



Actualmente Iquisa cuenta con tres plantas que producen sosa en México. La más grande se ubica también en Coatzacoalcos, tiene una capacidad de 90 mil toneladas de sosa al año y dejará de operar para darle paso a la que está en construcción.



En el municipio de García, Nuevo León, se ubica Iquisa Noreste, otra planta que produce 67 mil toneladas de sosa por año, mientras que en el Estado de México, se encuentran Iquisa Santa Clara, con una participación de 45 mil toneladas de sosa por año.







Crece K- Beauty



En la industria de los productos de belleza y cuidado para la piel, la marca de cosmética coreana Tony Moly está pisando fuerte en México.



A poco tiempo del estreno de su tienda en línea, la plataforma ya registra un crecimiento en ventas de hasta 500 por ciento para el primer semestre del año y 150 mil visitas por mes en promedio.



La plataforma se estrenó en México a principios de 2020 y ahora este canal le ha permitido a la marca concentrar las ventas que antes tenía en todas sus tiendas físicas del País, lo que ha provocado que hasta se les termine el inventario.



Jaime Levy Sarfati, CEO de Tony Moly en México, trae un plan agresivo de expansión de marca que apuesta al comercio electrónico y al marketing digital.



Además de su propia tienda en línea, el directivo aprovechará el potencial de plataformas como Amazon, Mercado Libre y Privalia. También considera la apertura de nuevas tiendas físicas en puntos estratégicos para la segunda mitad del año.



La marca de productos Tony Moly es importada al País por Grupo Eurokor de México, a través del cual distribuye también a otras tiendas como Sephora y Liverpool.







Pocos útiles



Donde todo indica que no están listos para el regreso a clases es en el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), que encabeza Gabriel Cámara y Cervera.



Apenas hace unos días celebraba la emisión del billete de la Lotería Nacional conmemorativo del 50 Aniversario de Conafe, pero hasta ahora no hay noticias sobre cuántos paquetes de útiles escolares será capaz de repartir de cara al próximo inicio del ciclo escolar.



Luego de que en 2018 el Conafe entregó más de 5 millones de paquetes de útiles entre alumnos de educación básica, en 2019 y 2020 se ha notado su ausencia.



En el verano de 2019 apenas pudo otorgar alrededor de 850 mil paquetes, con lo que apenas benefició a una mínima parte de los alumnos más necesitados en el País y el año pasado, en un regreso a clases virtual, no repartió ninguno.



Para este verano se prevé que nuevamente las entregas no superen los 850 mil paquetes y eso si logra avanzar en la adquisición de los mismos, pues los empresarios papeleros hasta el momento no han recibido los pedidos del Conafe, con todo y que el regreso a clases está encima.





capitanes@mural.com.mx