QUIEN PARECE que ya tiene relevo en la Secretaría de Administración es Esteban Petersen.



SI EL GOBERNADOR Enrique Alfaro no cambia de parecer, quien ocupará la titularidad de esa dependencia será Ricardo Rodríguez, actual Coordinador Operativo Estatal de Movimiento Ciudadano.



EL NOMBRAMIENTO confirma que Rodríguez es uno de los hombres de confianza del gobernador y del dirigente nacional emecista, Clemente Castañeda.



HAY QUE recordar que Rodríguez iba a ser diputado local plurinominal, pero debido a la alta votación de MC no alcanzó a entrar por la vía de la representación proporcional.



EL CAMBIO en Administración obedece a que Petersen se incorporaría eventualmente como jefe de Gabinete de Guadalajara en la próxima administración que encabezará Pablo Lemus.









POR CIERTO, sin decir agua va, Carlos Delgado, mejor conocido como "Weren", dejó la dirección de Comunicación Social del gobierno del estado.



AUNQUE YA se había escuchado de la posible salida del "Weren", el gobernador no había tocado para nada el tema.



PERO EL CAMBIO finalmente se hizo oficial en Puerto Vallarta, donde el mandatario estatal presentó al nuevo titular del área, Álvaro González.



MUY BUEN reto tendrá enfrente este funcionario, quien deberá lidiar con la titánica tarea de mejorar la relación de Alfaro con los medios de comunicación y de aceitar la estructura comunicacional para que la información que genera el Poder Ejecutivo fluya de manera adecuada.









HABLANDO DE nombramientos, por lo visto quien ya trae en la bolsa la coordinación de diputados locales de Movimiento Ciudadano en la próxima legislatura local es Quirino Velázquez.



LA DIPUTADA local electa por el distrito 9, Fabiola Cuan, subió ayer fotos a Twitter de una reunión que tuvo con su compañero emecista.



EL MENSAJE de la futura legisladora exaltando el liderazgo de Quirino hizo que muchos den ya por hecho que él será el líder parlamentario naranja, aunque todavía no se da el anuncio definitivo.



NADA FÁCIL la tendría Velázquez para conciliar a una bancada mayoritariamente femenina, donde se generó la expectativa de que fuera una mujer la que llevara las riendas del grupo parlamentario.





· · ·



QUE LA RESPUESTA de Futuro y Hagamos ante la aprobación de un mega subsidio para partidos en 2022 fue muuuy del estilo de la 4T.



SÍ, ES CIERTO que estos dos partidos van a recibir 380 millones de pesos el próximo año... pero ¡están exagerando!



PALABRAS MÁS, palabras menos, fue como contestaron.







