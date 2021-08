Gana la cordura

Bernardo González Mora

Un poco tarde, pero como dice el dicho: "Más vale tarde que nunca". El ministro Arturo Zaldívar atrapado entre fuegos: por un lado la seductora presión del presidente de la República para que prolongara su mandato por dos años más con el argumento de que era el único de los ministros con la capacidad y la autoridad moral para realizar una reforma al Poder Judicial. Conociendo las artimañas de AMLO no dudemos que pretendía ensayar por segunda ocasión la posibilidad de crear las condiciones para prolongar su propio mandato. Ya le había abortado la maniobra en Baja California con la intentona del gobernador Jaime Bonilla de prolongar su periodo, asunto que seguramente lo había acordado con su jefe político. Maniobrar y expresar opiniones públicamente respecto a la vida interna de otro poder desde la palestra de la titularidad del Poder Ejecutivo es una clara violación a los principios democráticos de separación de poderes. Nos da la impresión de que AMLO no se siente el presidente de una República sino el monarca de un Reino.



La complacencia del ministro Zaldívar al no atajar a tiempo el impulso presidencial a la prolongación de su mandato dio lugar a un abundante debate sobre la constitucionalidad o no del hecho que se pretende. Intelectuales, juristas, líderes sociales, partidos políticos en los que abrumadoramente imperó la tesis de su ilegalidad. La fuerte presión de la opinión pública y la molestia de un pleno de la Corte seguramente ofendido por las descalificaciones del presidente de la República declarándolos incapaces y desautorizados para conducir un proceso de reforma al Poder Judicial terminaron por convencer al ministro Zaldívar de lo pernicioso para su persona y para la institución que representa seguir adelante con ese dislate, seguramente fue determinante la oposición de los demás ministros.



La persistencia de AMLO de ser el artífice de todo, aparte de ser un culto a la megalomanía, es un grave error metodológico, desestimar los puntos de vista de los actores de cualquier proceso para el rediseño del modelo que se pretende reformar es un grave desperdicio. Partir del prejuicio de que todo está podrido es caer en una imprecisión que, además de injusta nace extraviada. Quién puede estar en desacuerdo con la intención de perfeccionar las instituciones. En qué afectaría un ejercicio altamente socializado en una tormenta de ideas que enriquecerían el marco referencial para tener un diagnóstico de gran precisión y una prospectiva muy clara de lo que debe hacerse. Imaginemos el fuerte consenso social que surgiría de un ejercicio colectivo que garantizaría su funcionalidad ya que sería producto también de los usuarios y operarios que lo sentirán como propio.



Esa grave deformación maniquea de los opuestos: buenos y malos; corruptos y honestos, chairos y fifís vulnera todo principio de nación, complica la armonía social, debilita la soberanía nacional y desaprovecha gran parte del potencial de un país para lograr su desarrollo.



El caso Zaldívar espero le haga notar al Presidente que su opinión no es absoluta y que existe dignidad en aquellos que desprecia, como es el caso de los ministros de la Corte, y que, además la fe no es ciega, que los treinta millones que votaron por él no le regalaron un país en el que habitamos ciento treinta millones de mexicanos. Que la reciente consulta y su bajísimo porcentaje de participación -a pesar del embarazo de urnas y otras artimañas- le debe dejar en claro lo frágil de su estructura de operación política a pesar de los enormes recursos que aplican en los apoyos sociales.



Cada día pierdo la esperanza de que el Presidente modifique su esquema mental. No lo conmovió tenernos haciendo largas colas en horas de la madrugada para cargar gasolina como parte de una estrategia para acabar con el huachicoleo, lo que nunca se logró; no le conmovió la muerte de cientos de niños con cáncer que no dispusieron de los medicamentos para su tratamiento, lo mismo para otras enfermedades, con el pretexto de acabar con la corrupción; no le conmovió centralizar la aplicación de vacunas cuando pudo involucrar a universidades, otras instituciones y hasta empresas hubieran acortado los tiempos de la vacunación, así como su absurda actitud y recomendaciones para encarar la pandemia con lo que se hubieran evitado muchas muertes.



¡Nada lo conmueve!





