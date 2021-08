Hospital sí, Museo no

TRANSVERSAL / David Gómez-Álvarez

en MURAL

Como si se tuviera que optar entre un hospital urgente y un museo aplazable, los diputados de Movimiento Ciudadano anunciaron una falacia en forma de dilema: recortar en ciencia para gastar en salud. Pero en realidad no es una iniciativa de los legisladores ni una prioridad del Congreso: es un mensaje del gobernador Alfaro al ex rector Padilla López. ¿En qué momento resurgió el conflicto entre el grupo político de la Universidad y el gobierno estatal?



Hasta hace dos semanas, la Universidad de Guadalajara había anunciado que regresaría a clases. Eso tenía tranquilo al gobernador, que había estado buscando puntos de coincidencia con el Presidente, que pudieran materializarse en un mayor presupuesto para Jalisco. Ambos mandatarios coinciden en su prioridad de volver a las aulas, más allá de que los datos lo desaconsejen. En rueda de prensa la semana pasada, fue el propio gobernador quien anticipó una decisión que solo correspondía a la Universidad, en un ánimo de cerrar filas con el Presidente.



Sin embargo, en el camino la mesa situacional de salud de la Universidad alertó de los riesgos crecientes de regresar a clases presenciales. Los datos empezaron a cambiar día a día rápidamente. La nueva evidencia terminó por modificar la posición de la Universidad de Guadalajara, lo cual dividió opiniones al interior de la casa de estudios. En un intento por lograr un acuerdo con el gobierno del estado, el rector general propuso un esquema semipresencial, que seguramente no convenció al gobernador.



Acto seguido, trascendió el recorte de 140 millones de pesos para el Museo de Ciencias Ambientales, con el argumento de que el presupuesto se reorientaría al Hospital Civil de Oriente, de suerte que el recurso terminaría siendo en cualquier caso para la Universidad de Guadalajara. Al final, el propio gobernador reconoció tácitamente la paternidad de la iniciativa, pidiendo que no se personalice un asunto que él mismo ha personalizado al referirse a su destinatario sin nombrarlo por su nombre ni apellido.



La respuesta del Grupo Universidad fue cancelar el esquema semipresencial, anunciando que por ahora no hay condiciones para el regreso a clases. Cada día que pasa, con los contagios creciendo exponencialmente, los argumentos científicos de la Universidad serán cada vez más contundentes, mientras que la postura del gobierno del estado será más endeble. Y es que no es un asunto de voluntad política, sino de condiciones epidemiológicas para regresar a las aulas. Esta es la parte que el gobernador no logra digerir, pues, como en tantos otros temas, su percepción es que no le cumplieron.



Se dice que en política un arreglo con dinero sale barato. En este caso, podría decirse que un desarreglo por dinero puede salir costoso políticamente. El conflicto entre el Grupo UdeG y el gobierno estatal podría escalar, incluso hasta llegar a la movilización de los universitarios, abriendo un frente en Jalisco donde no lo había. Habiendo tantos problemas reales en el estado, resulta un despropósito el recorte anunciado. Con una pandemia desbordada, el mejor aliado del gobierno del estado es la comunidad científica de la universidad pública, aunque no siempre coincidan. Discrepar no es traicionar, algo que le cuesta entender al gobernador.



Desde luego que no se trata de un asunto de dinero, pues ayer mismo el Comité de Seguimiento de la deuda reconoció que existen recursos del empréstito para terminar el Hospital Civil de Oriente. Aunque esta instancia ciudadana no decide el destino del recurso, reveló que existe deuda aún no asignada, pero sobre todo, que hay variaciones constantes en montos y proyectos, de suerte que con voluntad política se pueden financiar ambos proyectos.



Recortar el presupuesto ya asignado a un proyecto universitario es una abierta provocación a la Universidad. Hospital sí, Museo no, es un eslogan maniqueo que solo exhibe el revanchismo político con que se pretenden tomar ciertas decisiones presupuestales. No hay tal disyuntiva: Hospital sí, Museo también.





