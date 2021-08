La Dominguera

San Cadilla

en MURAL

3 min 30 seg

El Messi que (también) nos gusta





Hablar de Messi parece que es hablar de futbol, pero realmente va más allá del futbol.



Su salida del Barcelona -y sobre todo la forma- se resiente en cada rincón del planeta y mucho se lo debemos a su historia, a su camino y no sólo a su zurda prodigiosa.



Mucho se dice en estos casos que nadie está por encima de las instituciones, pero me queda claro que el Barsa pierde más con la salida del argentino que Messi al salir del Barcelona.



Por Lionel Andrés Messi (Rosario, Argentina) es difícil sentir animadversión a pesar de que tu equipo sea el Real Madrid, Rosario Central o seas brasileño, equipos que van en contra de los que Lio lleva en el corazón: su amado Newell's Old Boys de Argentina, su vida en el Barsa y su sentimiento por la Albiceleste.



Hay muchos aficionados que aún siendo los "rivales directos" de Messi lo admiran e incluso se alegran cuando le va bien, simplemente porque saben apreciar y distinguir más allá de unos colores.



Porque hablar de Messi es hablar de aquel niño menudito que tenía problemas de crecimiento y se inyectaba todos los días hormonas para desarrollarse.



Porque hablar de Messi es hacerlo también del chico tímido que era feliz con una pelota en los pies, que jugaba con niños más grandes y ganaban gracias a él. Que comenzó por ganar una bicicleta, alfajores y años más tarde los premios serían torneos de Ligas, Champions League, Copa América y, de manera individual, 6 balones de oro.



Porque hablar de Messi también es recordar que en todos esos festejos con los dedos índice apuntando al cielo y la cabeza en alto está parte de su niñez y ese agradecimiento a su abuela que hizo todo lo posible para que su nieto jugara futbol.



"Tenía cuatro años, yo jugaba en el Grandoli, en la categoría 86, un año más grande que yo, y mi abuela Celia le decía al técnico: "ponelo", y el entrenador le respondía: "no puedo, está chiquitito" (edad y estatura), y ella le insistía: "ponelo que te va a salvar el partido", empezaron a discutir hasta que me puso. Hice dos goles en ese partido y ganamos", recordaba Messi.



Y esa confianza que le tenía la agradece todavía en ese gesto que tiene con ella cada que anota gol y que se ha inmortalizado en más de 700 ocasiones... hasta ahora.







CERCA DE JUGAR PARA ESPAÑA



Su amor por Argentina nunca ha estado en duda y menos ese gran anhelo por ganar un título con su Selección que finalmente se le cumplió semanas atrás con la conquista de la Copa América, sin embargo, otra historia sería si España hubiera cumplido su objetivo de que Messi los representara.



Cuando el joven Lio brillaba en La Masía (desde el primer día que estuvo a prueba lo hizo, por algo inmediatamente lo firmaron), y al tener ya unos cuantos años radicado en España, por parte de La Furia Roja, querían convocarlo para que jugara en su Selección.



Ahí llegó la intervención de Marcelo Bielsa, entonces director técnico de Argentina, y de su auxiliar Claudio Vivas, quien viajó a verlo jugar y supo desde ese momento que había que impedir que la Albiceleste lo perdiera.



Explicaron el caso de Messi a los dirigentes argentinos y de inmediato organizaron un par de partidos de carácter amistoso para poder convocarlo y que así tuviera su primera convocatoria y siguiera ligado a los procesos de la Selección Argentina.



El resto es historia. Messi no sólo está convertido en el máximo goleador, sino que es el heredero de lo que Diego Armando Maradona era para la Celeste y Blanca.







Mail: san.cadilla@mural.com.mx



Twitter: @SanCadilla