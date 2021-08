La patineta

BENCHMARK / Jorge A. Meléndez Ruiz

en MURAL

4 min

"Le pregunté a una niña del pueblo: ¿qué quieres ser de grande?



No me supo responder.



Nunca nadie le había preguntado eso.



Eso me aplastó. Son maravillosos y creativos con lo poco que tienen.



Los miro y me pregunto si podríamos descubrir entre ellos a un científico, un músico o a la siguiente estrella del skateboard si tan sólo les diéramos un camino a seguir y alguien que crea en ellos.



Una niña dice que cuando patina se siente libre.



Por primera vez se ha permitido soñar".



Fantásticas citas de la gran película "Skater girl" (Netflix).



A pesar de lo que opine el Presidente, aspirar a algo mejor (soñar) es un componente básico de la superación.



Y sobre todo entre los que menos tienen.



"Skater girl" es una historia del triste mundo de los desposeídos.



El sistema de castas de la India (que aún existe aunque fue abolido en 1950) retrata a los más pobres en una villa de Rajastán.



La casualidad lleva a una chica inglesa-india al pueblo. Ahí chocan dos mundos: el de los que sueñan y el de los que lo tienen prohibido.



Hablemos hoy de cómo romper ese terrible ciclo que condena a generaciones a vivir perpetuamente en la miseria.



Según la ONU, una persona vive en pobreza extrema si dispone de $1.90 dólares por día para satisfacer sus necesidades.



El mundo ha progresado. Imagina, en 1990, 36% vivía en pobreza extrema. Hoy apenas poco más del 9%.



Muy bueno. Pero aún con este gran salto, todavía cerca de 700 millones "sobreviven" hoy con menos de 40 pesos diarios.



Y falta el Covid. El Banco Mundial estima que entre 88 y 115 millones de personas se sumarían a la pobreza extrema.



Tristemente, en México no cantamos mal las rancheras. Según el Coneval, la pandemia (y el pésimo manejo de la 4T, agrego yo) sumó casi 4 millones a la pobreza, que alcanzó a 56 millones de personas.



¡El 44% de la población! Ah, y la pobreza extrema también dio un terrible salto, alcanzando el 9% de la población. Sí, prácticamente uno de cada 10 mexicanos.



¿Cómo romper el ciclo de la pobreza?



El primer ingrediente, aunque suene muy soft, es precisamente la aspiración. Soñar con mejorar. El que no sueña se atasca.



Pero luego está lo difícil, la movilidad social. Aspiración sin movilidad equivale a frustración. Y la frustración social puede llevar a cambios violentos que rara vez ayudan a los que menos tienen. Ve por ejemplo la gran película mexicana "Nuevo orden". ¡Uffff!



¿Cómo generar esta movilidad?



Primero, creciendo. Sin crecimiento económico la redistribución de la riqueza se agota. Y eventualmente todos terminan siendo más pobres.



Segundo, aceptando que el gobierno debe intervenir para apoyar a los que menos tienen. En eso tiene razón AMLO.



Los programas de entrega directa de recursos a los más necesitados pueden funcionar en el corto plazo... siempre que se ejecuten bien. Así ha sucedido en países africanos, como Kenia.



Transparencia, fijar condiciones de uso y evaluación de efectividad son requisitos para que estos programas realmente mejoren el estándar de vida de los más pobres.



Apúntale Andrés, porque tus esfuerzos son improvisados. Si no estudian la experiencia empírica, los resultados quedarán en rollos bonitos y datos alternativos.



Notarás que dije corto plazo. Porque en el largo plazo la palanca del crecimiento es la educación. Y no lo digo yo:



"Todos los países que crecieron por 25 años o más mejoraron la educación de sus ciudadanos", explican el Banco Mundial y la ONU.



Una mejora educativa que forzosamente requiere de mejores maestros. Y para lograrlos, hay que evaluar para luego capacitar. Y aquí no hay atajos. Sindicatos rijosos muy contentos es clara señal de que vamos muuuy mal.



El ingrediente final es crear condiciones para generar empleos bien pagados. A través de políticas económicas que fomenten la inversión privada (y que no la espanten, por Dios) y en promover apoyos crediticios y eficiencia burocrática para generar emprendimiento.



Subirse a la patineta para avanzar a un mejor futuro suena muy bonito, pero lograrlo tiene su chiste.



Implica esfuerzos de gran calado por décadas.



Hay que empezar de una vez.



Ya vamos tarde.







EN POCAS PALABRAS...





"Siento que me deslizo por el cielo".



Prerna Bhil, protagonista de la película "Skater girl".









