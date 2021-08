PuntoG

PEGA CERATI CON CLIP INÉDITO



A casi siete años del fallecimiento de Gustavo Cerati, la devoción por su música es más que comprobable. El miércoles, para conmemorar el aniversario número 62 de su natalicio, se lanzó un videoclip inédito de su éxito "No Te Creo", que en YouTube ya lleva medio millón de reproducciones. El canal de ex líder de Soda Stereo tiene 920 mil seguidores... muchos artistas vivos quisieran esa base de fans.







QUIEREN A 'LA CHULE' PARA SER 'LA TREVI'



Nos contaron que la amistad entre la productora Carla Estrada, Gloria Trevi y Aracely Arámbula es muy fuerte, tanto que la primera quiere convencer a "La Chule" para que acepte ser la protagonista de su nuevo proyecto, o sea la bioserie de la cantante de "Pelo Suelto". Por ahora se realiza el casting. El misterio es si la ex de Luis Miguel aceptará.







MUSICAL DE LOS G SE FILMA CON ÉXITO



La nueva película musical con temas de Hombres G, "Voy a Pasármelo Bien", es un suceso. Su rodaje, sabemos, está superando las expectativas de participación de extras e invitados. De hecho, el grupo acudió al set de Valladolid a echar un "palomazo".







COQUETEA ROMMEL CON LA PANTALLA



Antes de que asuma su cargo como diputado federal por el PAN, el clavadista ya retirado, Rommel Pacheco, se ha andado paseando por foros de televisión y radio y está analizando las propuestas para que, en un futuro, actúe o al menos haga intervenciones esporádicas en programas unitarios. Quiere ser comentarista y empresario restaurantero, aparte.







