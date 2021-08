Regreso a Casa Tomás

REBANADAS / Cony DeLantal

en MURAL

2 min 30 seg

Desde que abrió hace algunos años, no había regresado a Casa Tomás a comer. La semana volví y pude encontrarme con el mismo buen sabor y cuidado en los alimentos.



Fue muy grato ver que no se ha movido esos platos que disfruté aquel primer momento.



Me llamó la atención que había poca gente y el menú ahora es muy breve, pues habiendo estado cerrados por algunas semanas debido a una remodelación, éste se redujo a una sola hoja y con algunos faltantes en ese día, como los taquitos de lechón y la paella que sólo se sirve el fin de semana.



Ocho platos fuertes, dos ensaladas, cuatro cortes de carne y siete entradas fueron suficientes para tener una cena muy rica ese día.



Para abrir boca, pedimos unos calamares refrito, de 235 pesos. Es una preparación de pulpo o calamares a la plancha, hechos con el refrito, que es una mezcla de aceite de oliva, ajo, limón y chile pico de pájaro, con jitomates cherry. Estaban, simplemente, espectaculares.



El ligero toque ácido del limón y ajo fueron sorprendentes. Eso sí, eran menos de cinco piezas de calamar, pero el refrito estaba tan bueno, que guardamos el aceite para acompañar con los siguientes platos y con pan calientito.



Después, la comadre pidió un filete a la mantequilla, de 335 pesos, que venía sellado con mantequilla y romero, y se le da un terminado al horno. Venía montado sobre puré de papa y verduras salteadas. Mi comadre, un tanto fijada, me dijo que sintió que era más un estilo oriental, pues las verduras eran de corte fino y largo, como si fuera teppanyaki.



Yo preferí un pescado Casa Tomás, de 325 pesos, sellado a la plancha y terminado al horno con una salsa de mantequilla y vino blanco, acompañado con palmitos, alcachofa y fritura de perejil. Debo decirles que estaba muy rico, sin embargo, la salsa, al ser de mantequilla, no me la pude terminar por cuidar la panza y la figura, pero era buena.



Algo que vale la pena destacar fue el amable servicio de sus meseros, uno muy joven y otro muy experimentado que, por igual, estuvieron atentos a lo que se nos pudiera ofrecer. Ya al final nos ofrecieron el postre, pero declinamos la oferta. Yo le eché ojos al ate con queso manchego, pero el precio de 215 pesos me hizo detenerme.



Casa Tomás ofrecerá ahora un concepto adicional, pues están terminando de construir un bar en la parte de arriba y, según nos dijeron, promete mucho. Ya iremos.



Por lo pronto, no se olviden de llevarme a comer en su dispositivo móvil, a través de mural.com.mx.







cony.de.lantal@mural.com.mx