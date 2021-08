Regreso de alto riesgo

AL TIRO / Paco Navarrete

Falta menos de una semana para el retorno oficial a clases, y la situación está muy clara: todo el mundo está hecho pelotas. O al menos todo México.



Porque la autoridad está como la Chilindrina: como dice una cosa, dice otra. O tal vez la federal dice lo mismo de siempre, pero nadie le hace caso. O sea que ni a autoridad llega.



Y las estatales están divididas. Las que responden al partido en el poder se doblegan, las que no... pos no.



No sólo es una cuestión política, que lo es sin duda. Pero además hay que sumar el comprensible temor de padres y madres de familia, que tampoco están que truenan de gusto por ir a depositar a sus retoños en ambientes cerrados y tal vez saturados de los malditos virus.



Es que hay que recordar que la llamada tercera ola de la pandemia en nuestro atrasado país -en el primer mundo ya llevan hasta cinco- se ha cebado principalmente en los no vacunados... incluidos niños y jóvenes. Y ahí fue a dar la teoría sin sustento de que a éstos no les pegaba el Covid.



Tal vez no les pegue con la misma saña que a los veteranos, pero inmunes no son.



Incomprensible es, por cierto, el aferre de los antivacunas por rechazar el piquete, dado el montón de evidencia que sustenta la utilidad de la inoculación... pero contra la fe no se puede discutir. Contra la necedad, menos.



Resulta esclarecedor que, en estos tiempos donde el oscurantismo campea en donde se suponía que iba a ser abatido, en las redes, uno de los argumentos más contundentes contra la necedad lo haya proferido un fisiculturista metido a actor y después político en California: Mr. Arnold Schwarzenegger.



Este señor soltó hace poco una perla de sabiduría en plena entrevista: "Hay una epidemia, y mata gente. La única manera de atacarla es vacunándose, usando cubrebocas y manteniendo distancia social, y no pensando 'mi libertad está siendo perturbada'. ¡Al diablo con tu 'libertad'!, porque toda libertad implica responsabilidad. No puedes andar sin cubrebocas, pues puedes infectar a otra persona y podrías matarla. Puedes decir 'tengo el derecho de no usar cubrebocas'. Sí, lo tienes, ¡pero eres un idiota si no lo usas!".



¿Así o más claro?



Justo en ese mismo punto: guardé una nota del diario El País de mayo pasado porque incluye un párrafo que me parece revelador. Habla de los problemas financieros de la farmacéutica Bayer en España, y cómo los resolvió... gracias a su división agrícola: vendiendo brócoli, lechuga y demás hortalizas.



Es difícil de imaginar que en estos años de pandemia, con tantos estragos de salud, una farmacéutica haya estado al borde de los números rojos, así que esta es la explicación: "Aunque (2020) fue un año sólido, impactaron las restricciones de movimiento, con menos tratamientos e intervenciones médicas a los pacientes. Asimismo, el uso de mascarillas redujo drásticamente las infecciones respiratorias y, por tanto, la venta de antigripales".



Repito porque no me cayó el veinte la primera vez: el uso de mascarillas redujo drásticamente las infecciones respiratorias y, por tanto, la venta de antigripales. Y entonces entendí de golpe lo que es una obviedad: las fotos de miles y miles de ciudadanos asiáticos en el Metro y en las calles con cubrebocas, en época invernal.



No de hace pocos inviernos, sino desde que tengo memoria. No es sólo por ellos, es por los demás. Lo que nos ahorraríamos de chochos y medicamentos cada año...



Vuelvo al problema inicial: las clases. Imposible controlar que los pequeños cavernícolas utilicen cubrebocas en todo momento. Lejana todavía la posibilidad de vacunarlos... ¿de veras los vamos a mandar a la guerra sin fusil?



No digo que no. Digo que es una decisión muy difícil y que tendrá que tomar cada adulto responsable de los críos. Porque la autoridad no ha comprobado ser tal.



Ahí está el cada vez más oneroso doctor López-Gatell. Oneroso porque cuesta demasiado por lo que hace, que es prácticamente nada. El hombrecillo dice que son tan poquitos los niños que pescan el Covid que ni caso tiene gastar en vacunas.



Y llegó a decir lo mismo de los jóvenes, pero espero que la realidad ya le haya cerrado la boca a periodicazos.



Lo único cierto, pues, es que no hay nada claro. Y que los padres de familia tienen que enfrentar el problema a solas... sumándolo a la premura económica.





