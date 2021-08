SIN TAPUJOS / Viborilda

en MURAL

3 min

QUE PASE EL DESGRACIADO



1 En la vida hay de enemigos... ¡a enemigos! Hay quienes se alegran cuando te va mal, aquellos otros que se burlan públicamente cuando eso ocurre y los que hacen todo lo posible para que las cosas te salgan fatal, pero es muy difícil encontrar a personas que pertenezcan a los tres grupos.



Uno de esos seres es Alfredo Adame, porque ha manifestado su gozo cuando le ha ido mal a Laura Bozzo, se ha pitorreado públicamente de ella, ya confesó que él fue quien le dio el pitazo al SAT de que había vendido un inmueble embargado por tal institución y, no conforme con eso, hasta ofreció 100 mil pesos a quien dé informes del paradero de la conductora. ¿Así o más vengativo? Estoy de acuerdo en que se tomen cartas en el asunto y procedan conforme a ley, pero ¿por qué tanto encono? Ya no sé si Adame odia más a la Señorita Laura o AMLO al INE. ¿Por qué no negocia Joe Biden con él para enviarlo a Afganistán en un intento de contener a los talibanes?



Tiene tanta rabia acumulada que quizás en ese terreno sacaría todo el coraje que emana del cuerpo. Y que quede claro, la peruana nacionalizada mexicana no me cae bien, pero el ex marido de Mary Paz Banquells parece decidido a ganar el título de Mister Nefasto.



A mí se me hace que a ese cuate nunca le leyeron cuentos infantiles para dormirlo y mucho menos lo abrazaron de chiquito.







'TÁ AGUANTÁO'



2 Hombres necios que acusáis a Viborilda sin razón, os tengo la solución a sus celos desmedidos: se llama Michel, se apellida Kuri y desde hace años es el galán de Lucero. Créanme que no descansaré hasta saber cuál es el secreto del sobrino de Carlos Slim para controlar sus emociones y permitir que su pareja casi le cuente las pecas de la espalda a Mijares. De unos meses a la fecha, la cercanía y complicidad de Lucero con el "Soldado del Amor" se ve más fuerte que cuando estaban casados. Desde aquel día en el que la cantante llevó su vestido de novia al primer concierto que hicieron juntos en el Auditorio Nacional hace unos meses, hasta la forma en la que le acomoda el traje, le sonríe y lo bromea, no dejo de pensar que Lucero tiene en casa al Príncipe "Tá Aguantáo" (saludos, Virulo) porque ningún novio mexicano "promedio" soportaría tanta camaradería de su pareja con el ex. ¡Nombre! Si yo viera esas escenas, ya estaría más enojada que Eduardo Yáñez con aquel reportero al que golpeó. Mexicanos, necesitamos más hombres seguros de sí mismos como él.



Yo pensaba que los libaneses eran súper posesivos, pero el señor Kuri tiene más seguridad que "Las Joyas de la Corona" británicas. ¡Aprendan, machos inseguros y celosos! Mientras intento convencer a Michel que haga una gira por la República Mexicana con su conferencia magistral "¿Celoso yo?". Si les late, los espero hoy en mi Facebook Live (Viborilda Ivette Hernández) de 13:00 a 14:00 horas.



¡Hasta el próximo viernes!







Twitter: @viborildasigue











Periodista irreverente, irónica y desvergonzada. Con más de 25 años de experiencia en el medio, empezó cubriendo deportes y fue Periodista irreverente, pícara y atrevida, con más de 25 años de experiencia (aunque no aprende). Le gusta el doble sentido. Empezó cubriendo futbol y fue la primera mujer en meterse a un vestidor , del cual, por cierto, la corrieron. Los artistas la quieren. ¡matar! Ha trabajado en Radio Fórmula, Tele Guía, Jet Set y "Tómbola". @viborildasigue