en MURAL

2 min 30 seg

¿CUÁNTO CUESTA un voto del Partido del Trabajo en la Comisión Permanente? Algo así como 900 millones de pesos. Esa es la cantidad que la organización que encabeza Alberto Anaya espera recibir este año para la operación de sus estancias infantiles, conocidas como Cendis.



CUENTAN que la ausencia del senador petista Joel Padilla, en la sesión del pasado miércoles, fue completamente intencional. De haber estado presente, Morena habría podido sacar adelante el periodo extraordinario para la revocación de mandato.



PERO con el PT las cosas no son gratis. Y el partido que se ufana de afinidad con los camaradas de Corea del Norte o de Venezuela, a la hora de los billetes sólo cobra con la derecha. Y en este caso, está presionando para que la Secretaría de Hacienda le libere los recursos que tiene detenidos para sus Cendis. Y ya entrados en gastos, también quieren que el IMSS levante embargos a varios de los negocios petistas.



QUIÉN SABE en cuánto le habrá salido al gobierno convencerlos, pero casuaaalmente ayer sí estuvieron todos los legisladores del PT en la Comisión Permanente. Los ideales no se venden... nomás se alquilan.









RESULTA EXTRAÑO que a la científica Claudia Sheinbaum se le escapen datos que cualquiera pensaría que tiene muy a la mano. Por ejemplo, según ella no sabía que la Autoridad del Centro Histórico prohibió que se fume en el corredor peatonal Madero, que está a sólo un par de cuadras de su oficina y por el que pasan nomás 350 mil personas al día.



EL MISMO desconocimiento mostró en Cuajimalpa cuando padres de familia le reclamaron el mal estado de la primaria "Conrado Menéndez". Lo curioso es que la jefa de Gobierno estuvo justo en esa escuela apenas en febrero pasado y supo de los desperfectos del plantel. A lo mejor anda distraída pensando en el 2024.









DESDE QUE comenzó la pandemia, quedó muy claro que a Hugo López-Gatell nomás no le salen las cuentas. Ahora el subsecretario salió con que en México se aplican más vacunas por día... ¡que en Estados Unidos!



NO ES por llevarle la contraria al funcionario, pero la realidad tiene otros datos. Según dijo, en esta semana se ha aplicado un promedio de 750 mil vacunas por día. Reportes oficiales señalan que en el país vecino andan en 771 mil dosis diarias... pero ya hasta empezaron con la tercera dosis. De hecho, en abril llegaron a establecer un récord de 3.3 millones de vacunas cada día. Cuando en México se logre esa proeza, López-Gatell podrá salir a cacarear el huevo. Por ahora sus dichos son el puro cascarón.









LA PREGUNTA del día: ¿por qué al despacho de Palacio Nacional le llaman "La Barbería"? Porque al Presidente le gusta que ahí le corten el pelo... y le hagan la barba.