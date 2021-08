Un futbol sin conciencia social

David Faitelson

en MURAL

3 min

Uno nunca sabe lo que se va encontrar en una tribuna de futbol, pero nadie espera que un grupo de aficionados -incluyendo mujeres- aplauda el regreso a la cancha de un futbolista que fue acusado de golpear a una mujer embarazada.



Renato Ibarra volvió con la camiseta americanista por que el América siempre quiso que regresara. Uno de los clubes más grandes, tradicionales y ganadores del futbol mexicano ignoró que tiene como objetivo, además de ganar juegos y levantar trofeos, un compromiso social, acentuado más en un país como el nuestro, con poderosos rasgos de machismo y con una de las tazas más altas de feminicidios en el mundo. El América alentó "el fuego" en la hoguera y midió la capacidad de raciocinio de sus aficionados. Casi todos reprobaron o quizá, acertaron para los fines que ellos persiguen.



Y nadie duda de la capacidad del jugador ecuatoriano. En unos cuantos minutos, volvió a demostrar que tiene calidad y que puede ayudar al América a ser, futbolísticamente hablando, un mejor equipo de futbol. Pero el futbol es más que un buen pase, que un disparo a portería o incluso que un gran gol. El futbol es una expresión, muchas un termómetro de la sociedad. Aplaudir, de pie, a un hombre que hace poco menos de año y medio intentó asesinar a una mujer embarazada no debe ser el propósito del futbol.



Lo que pasó el domingo en el Estadio Azteca es responsabilidad de muchos y de todos. El club América, su dueño, sus directivos, su entrenador y la Liga MX que lo permite. No existe un protocolo ni reglas claras sobre los temas de violencia familiar y, entonces, el futbol confunde y se confunde y envía mensajes equivocados a una sociedad que no esta lista para pensar y actuar apropiadamente. Una verdadera vergüenza.



Prevalece la doble moral de nuestro futbol. Por un lado, lucha a fondo para erradicar el grito de "puto", es verdad, una expresión inapropiada y de tintes homofóbicos. Y por el otro, permite que un golpeador de mujeres salga vitoreado en la cancha del Estadio Azteca. ¿Para llorar o para reírse?



Lo que acontece en las tribunas del futbol de México puede y debe considerarse como un reflejo de nuestra sociedad. Agresiones, físicas y verbales, miedo, provocaciones, confusiones. Hoy, queda más que claro que la educación sigue siendo nuestra principal carencia y reto como sociedad. Pero necesitamos educación en todos los niveles, igual en la tribuna del estadio que en la mesa del rico y poderoso, del ejecutivo o del entrenador que no parecen entender las consecuencias de sus decisiones y de sus actos y que, como en el que caso del futbol, actúan solo en beneficio de sus intereses económicos.



El futbol mexicano, seguramente, olvidará pronto la tarde del domingo 22 de agosto en el Estadio Azteca. El día en que un estadio ovacionó a un futbolista que 17 meses antes había sido acusado de intentar asesinar a una mujer embarazada... Que Dios y su consciencia los perdone...





Twitter: @Faitelson_ESPN