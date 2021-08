Capitanes

El nuevo capitán de Grupo Alpura busca consolidar el crecimiento atípico de 2020, producto del confinamiento, así como captar consumidores de nuevas generaciones. Acaba de anunciar una inversión por mil 500 millones de pesos para expandir su planta en Cuautitlán-Izcalli e instalar un centro de distribución en Tepotzotlán.







Hacienda y Banxico



Hoy se hará efectiva la asignación general de Derechos Especiales de Giro que anunció en Fondo Monetario Internacional, que dirige Kristalina Georgieva, por un monto de 650 mil millones de dólares que repartirá entre sus miembros, la mayor operación realizada de este tipo.



A México le tocan cerca de 12 mil millones de dólares, que según las leyes nacionales recibirá Banxico para integrarlo a las reservas internacionales.



Como recordará, esto ha generado controversia, pues mientras el Presidente Andrés Manuel López Obrador ya está planeando pagar deuda con esos recursos, desde el Banco de México, que lleva Alejandro Díaz de León, la postura es que ese dinero no se puede usar así nada más.



Al final, si el Mandatario no desiste en su idea de usar esos recursos, el tema tendría que definirse en la Comisión de Cambios y sería ese el ring en donde el Gobierno federal, representado por la Secretaría de Hacienda, llegue a una decisión con el Banco Central.



La cosa no será del todo sencilla, pues la Comisión se integra a partes iguales por funcionarios de Hacienda y de Banxico: el Secretario de Hacienda y los dos subsecretarios, el Gobernador de Banxico y dos subgobernadores.



Será uno de los primeros rounds a cargo del nuevo Secretario Rogelio Ramírez de la O y se verá el peso que tiene la voluntad del señor Presidente.







Elementos de inversión



Después de que los trabajadores de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, votaron para cambiar su sindicato, entre analistas hay buenas expectativas, pues se estima que hechos como éste no reducen el atractivo para las inversiones en el sector manufacturero y automotriz, motores importantes de la economía mexicana.



Si bien la votación, en la que participó la Secretaría del Trabajo, que lleva Luisa María Alcalde, estuvo rodeada de controversia, según los expertos el tema laboral sólo es uno de tantos otros que integran la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, y las ventajas de producir en el País siguen siendo muchas.



Antes de invertir en México, una empresa analiza un conjunto de entre 20 y 30 elementos, y aunque tiene peso el tema laboral, que está muy observado por los sindicatos de Estados Unidos y Canadá, la ubicación geográfica, la logística y mano de obra todavía representan ventajas frente a nuestros socios comerciales.



Pero eso sí, cualquiera que considere entrar al País debe ir previendo una estrategia laboral más elaborada y transparente.







Vienen relevos



No pierda de vista que mañana se celebran elecciones en la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), que lleva José Luis Rodríguez Aguirre.



Durante la asamblea se elegirán a los integrantes del Consejo Consultivo y del Consejo Directivo de la Cámara, se designarán a los auditores internos, revocación y otorgamiento de poderes, con lo que se formaliza la salida de Rodríguez Aguirre de la presidencia de la CIRT.



Recuerde que en mayo la Secretaría de Economía, que encabeza Tatiana Clouthier, dijo que no contaba con documento alguno que avalara a Rodríguez Aguirre como presidente del organismo.



De hecho, la documentación en manos de la dependencia indicaba que en 2018, este capitán fue electo como presidente de la CIRT y reelecto para el periodo de 2019. Incluso, si lo hubieran reelegido para un tercer periodo -un hecho que no se registró-, debió dejar el cargo el 4 de mayo 2020.



Existe la versión de que Rodríguez deja al organismo con adeudos en sociedades de gestión colectiva, proveedores y hasta el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que lleva Zoé Robledo.



Quien suena fuerte para ocupar la presidencia de la Cámara es José Antonio García Herrera, abogado de varios grupos de radiodifusión.







Cyberalianza



Afirme anunciará hoy una alianza con Visa, que dotará a los negocios clientes del banco de nuevas capacidades tecnológicas.



A través de la plataforma de Cybersource, una solución de Visa, que en México lidera Luz Adriana Ramírez, los clientes corporativos de Afirme podrán recibir pagos en línea de manera segura, reducir el fraude y simplificar la gestión de sus operaciones de compra.



El banco, que dirige Jesús Ramírez, busca robustecer su oferta, duplicar en el corto plazo el número de transacciones en línea y seguir con su transformación digital.



La alianza toma aún más relevancia por el crecimiento del comercio electrónico durante la pandemia.



De acuerdo con la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), el e-commerce generó en 2020 un total de 316 mil millones de pesos, es decir, 9 por ciento del total del canal de menudeo en México, y un crecimiento de 81 por ciento contra 2019.





