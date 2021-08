en MURAL

COMO EN el juego de la pirinola, el grupo más cercano al gobernador Enrique Alfaro ganó el "Toma Todo" en el primero de dos bloques de cambios y ajustes que tendrá el gabinete estatal.



EL NUEVO titular de Administración, Ricardo Rodríguez, es actor cercano al coordinador operativo nacional de MC, Clemente Castañeda, y al propio Alfaro.



LA NUEVA secretaria de Desarrollo Económico, Diedra González, estableció buena relación con Alejandro Guzmán Larralde, coordinador saliente del Gabinete Económico, y recibió el visto bueno del jefe de Gabinete estatal, Hugo Luna.



MIENTRAS QUE la designación de Erik Tapia, nuevo titular del Registro Público de la Propiedad, y otros nombramientos dentro de la Secretaría general de Gobierno, son parte de la cobija que tenderá el gobernador para cubrir a los afines al alcalde de Guadalajara con licencia, Ismael del Toro, que se quedarán sin chamba a partir de octubre.



A TODAS LUCES se ve la intención de los alfaristas de cerrar filas y de compactarse. Ya veremos si funciona la estrategia y si la pirinola no termina haciéndoles una mala jugada, donde a todos les toque poner.









POR CIERTO, llamó mucho la atención que el nombramiento de Tapia y de otros seis funcionarios de la Secretaría General de Gobierno se diera en ausencia del titular de esa dependencia, Enrique Ibarra, quien se encuentra de vacaciones.



EN EL COMUNICADO del Poder Ejecutivo en el que se anunciaron los cambios se dio a conocer que quien le tomó la protesta de ley a estos funcionarios fue ¡el jefe de Gabinete, Hugo Luna!



¿HABRÁ SIDO un descanso convenientemente programado por Ibarra ante la ola de cambios que llegaría hasta su oficina? Es pregunta.









DE QUE es necesario el regreso a clases, ¡ni duda cabe! Donde la cosa ya no está tan clara es en la forma de hacerlo de manera segura, sobre todo en las escuelas públicas. Todo indica que el plan de la SEP es darles la bendición a las niñas y los niños... y que sea lo que Dios quiera.



RESULTA COMPLICADO creerle a la secretaria Delfina Gómez, tomando en cuenta que ni siquiera se conoce el estado de los planteles, a menos de dos semanas del inicio del curso escolar.



Y peor: no hay un programa de emergencia, mucho menos presupuesto, para limpiar las escuelas y acondicionarlas a fin de recibir a los alumnos. Dejarles esa tarea a los padres es una claudicación de los deberes del Estado mexicano.



A ESO hay que sumar la negativa de Hugo López-Gatell para vacunar a los menores de edad, así como su afirmación de que la vacuna que les pusieron a los maestros no requiere un refuerzo, pese a que quien lo reveló fue la propia CanSino. Hasta ahora no hay evidencia científica de que el subsecretario sepa lo que está haciendo.





