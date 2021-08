Presa de una consulta

David Gómez-Álvarez

MURAL

3 min 30 seg

Tras más de una década y alrededor de 30 mil millones de pesos gastados ("'Secan' 33 mmdp en planes fallidos", Mural, 13 de abril del 2021), la presa del Zapotillo por fin podría destrabarse. La propuesta tanto del presidente López Obrador como del gobernador Alfaro es volver al proyecto original: una cortina de 80 metros de altura que no inunde los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Pero el Presidente dejó abierta la puerta para que sean los pobladores quienes digan la última palabra, aun cuando sus comunidades ya no serían inundadas. De modo que si la mayoría de los pobladores mantiene su oposición a la presa, podría suceder que el Presidente se lave las manos. En otras palabras, a pesar de que la propuesta resuelve el fondo del conflicto, paradójicamente podría no concretarse un acuerdo.



El Zapotillo fue una buena idea mal ejecutada. Aunque desde un inicio existieron objeciones -como sucede con todo proyecto de infraestructura que tiene afectaciones- las ventajas de aprovechar el agua del Río Verde siempre fueron más que las externalidades negativas de hacer una presa. El problema surgió cuando a los gobiernos anteriores se les ocurrió modificar el proyecto original para elevar la cortina a 105 metros, lo cual implicaba inundar los poblados. Esa polémica decisión detonó un conflicto que desbordó la presa antes de ser construida. Y es que con el propósito de dotar de agua a la ciudad de León, las autoridades cambiaron el proyecto sin decir agua va. Este improvisado cambio provocó una oposición tal que las obras se tuvieron que detener por completo. Como en la batalla de Gallipoli, el Zapotillo se convirtió en una lucha campal de propios y extraños.



Los gobiernos anteriores gestionaron el proyecto del Zapotillo con enorme torpeza política teniendo recursos suficientes. Con los miles de millones de pesos gastados pudieron haber compensado a los afectados. Desde luego que fue un error haber modificado el proyecto original sin un acuerdo con los pobladores, pero una vez construidos los cimientos para una cortina más elevada, la decisión menos mala era concluirla dados los costos.



"Todos los grandes proyectos de infraestructura suponen ganadores y perdedores. La clave está en conciliar el interés general con los intereses particulares", escribí hace dos años ("Zapotillo: interés público vs. particulares", Mural, 14 agosto del 2019). De acuerdo con diversas agencias internacionales de desarrollo, los mecanismos de compensación económicos y de mitigación ambiental son herramientas válidas para lograr acuerdos socialmente justos para las partes en conflicto en un proyecto de desarrollo de infraestructura. Los gobiernos no supieron cómo hacerlo, hasta que se cruzó el punto de no retorno que impidió alcanzar un acuerdo compensatorio.



El problema es que ni ofreciendo no inundar las poblaciones está garantizada la conclusión de la presa. Faltan alrededor de 10 mil millones de pesos, varias obras complementarias y cuando menos dos años para ponerla en funcionamiento. El gobernador tiene prisa de concluirla, pues el desabasto de agua para Guadalajara ya hizo crisis este temporal de estiaje, pero al Presidente no le corre el tiempo, pues sus obras prioritarias están en otros estados del país, de suerte que aun resultando favorable la consulta con los pobladores, el Presidente no tiene incentivos políticos para financiarla.



El gobierno del estado tendrá que persuadir ya no a los pobladores, como debió haberlo hecho antes, sino a los funcionarios federales para garantizar el suministro de agua. La ciudad no puede ser presa de una consulta si ya no existe conflicto.



Postdata. En una comida de alto nivel se dijo que UNOPS me habría pagado para oponerme al Zapotillo. Quiero dejar constancia escrita que nunca he tenido relación alguna con esta agencia de Naciones Unidas. Mis columnas publicadas a favor de la presa dan cuenta de lo absurdo de esta ocurrencia.





