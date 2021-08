San Cadilla

ROJINEGROS INQUIETOS



Uno de los partidos más esperados por la directiva del Atlas, y claro también para su afición, tendrá lugar este sábado. Reciben nada más y nada menos que al América en el Estadio Jalisco. Y no es tanto por el morbo por lo sucedido en el Guardianes 2021, cuando los Rojinegros ganaron en la mesa debido a la alineación indebida de Federico Viñas.



Hay algunos seguidores de los Zorros que lo que más les preocupa es que no vendan cerveza en la parte alta de la Zona Norte, que es el área donde se ubican los grupos de animación, incluso en la cuenta de Twitter uno de los seguidores se mostró desesperado porque no le respondían, hasta que simplemente le dijeron que no.



Otros más se concentran en el sabor de la cerveza que sí se vende en otras partes del inmueble, ya sea light o ámbar. Peeeero, el punto que realmente inquieta es que ahorita se está promoviendo mucho la venta de boletos, pero hay quienes temen que, a la mera hora, es decir día del juego, haya cambio de planes por aquello que desde la semana pasada la Secretaría de Salud federal decretó que el Estado de Jalisco pasaba de nuevo al semáforo rojo debido al aumento de contagios por Covid-19.



Recordarán mis queridos lectores que precisamente en aquella fatídica fecha 10 del Clausura 2020, el mismo sábado en que estaban programados varios partidos se decidió que todos los juegos se harían a puerta cerrada, incluyendo el encuentro Chivas contra Rayados en el Akron, por lo cual toda la gente que había adquirido su boleto se quedaron vestidos y alborotados.



Y así es como están en este momento muchos aficionados, en el dilema sobre si compran o no un boleto para que faltando unas horas o llegando al Jalisco les digan que van para atrás y mejor se regresen a sus casas.



A esperar noticias.







(TAMBIÉN) SE TRAEN LOS EDREDONES





Las chicas de la Selección mexicana de Softbol que hicieron el oso dejando sus uniformes en un basurero de la Villa Olímpica de Tokio 2020 no fueron las únicas en traerse la ropa de cama de las habitaciones del inmueble que fue casa de varios atletas durante los Juegos Olímpicos.



Dejen les cuento que otro combinado se retachó a Mexicalpan de las Tunas bieeen cargadito tras su participación en los Juegos...



¿Cuál?



Ooobviamente, el Tricolor de futbol, cuyos futbolistas no sólo se trajeron la medalla de bronce, sino que se trajeron lo que les cupo, eso sí, con todo y sus uniformes.



Me cuentan que varios jugadores se hicieron de todo lo que se encontraron en la Villa Olímpica y hasta de los campos de entrenamiento, pues a su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, vieron a varios que traían entre sus curiosidades la polémica ropa de cama de la Villa y hasta los balones que usaron en el torneo de futbol de Tokio 2020.



Uno de mis amigazos que viajó con el Tri me contó que de plano no te podías mover de la Villa, por todo este tema del Covid-19, y a pesar de que los chavos de Jimmy Lozano tuvieron más chances que otros atletas -por el hecho de tener que trasladarse en tren al campo de entrenamiento-, no pudieron ir a turistear y, por obvias razones, buscar el recuerdito para la mamá, el papá, la novia o el amigo.



Es por eso que varios se trajeron los edredones, que estaban bastante cool la neta, y de paso hasta les sirvió para la pestañita que se echaron en el avión; los más ganones llegaron con todo y balón para el recuerdo, y eso que ese sí estaba medio feíto.



El detalle fino aquí es que los últimos atletas en abandonar la Villa sí tenían el derecho a traerse los edredones y demás, -lo cual estaba prohibido para los que salieron primero de Tokio-, como las del equipo de softbol.





