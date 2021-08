en MURAL

A LA 4T le llovió sobre mojado ayer y no precisamente por los efectos del huracán "Grace" en buena parte del país.



LA ALIANZA "Va por México", conformada por el PAN, el PRI y el PRD, anunció que llevará ante la OEA una denuncia por la intervención del crimen organizado en las elecciones federales de junio ante la complacencia del gobierno federal.



EN TANTO, el ex candidato presidencial panista Ricardo Anaya anunció su autoexilio acusando que hay una persecución política en su contra y que Andrés Manuel López Obrador lo quiere "fregar a la mala" y meter a la cárcel para que no pueda buscar la Presidencia en el 2024.



PARA rematar, el diputado federal reelecto por el PT Francisco "Paco" Huacus anunció que no comenzará la nueva legislatura en esa bancada y que se sumará a la del PRD, con lo que se debilita la ya de por sí mermada fuerza que tendrán Morena y sus satélites en San Lázaro.



Y AUNQUE una golondrina no hace verano, cuentan por ahí que no es el único diputado electo del bloque cuatroteísta que está viendo con buenos ojos pasarse del lado de la oposición.









POR CIERTO, la coalición legislativa "Va por México" dejó ver ayer que va en serio su objetivo de trabajar como un bloque en la Cámara de Diputados y ya se pusieron un par de tareas importantes como prioridad.



LA PRIMERA es quedarse con al menos el 40 por ciento de las presidencias de las comisiones y comités legislativos, y con el mismo porcentaje de las áreas administrativas con el fin de frenar la discrecionalidad con la que Morena manejó los recursos en la legislatura que termina.



Y LA SEGUNDA es dar la batalla para reorientar el presupuesto federal para 2022 y que se deje de destinar tanto dinero para lo que ellos mismos califican como "caprichos presidenciales".



EN EL DISCURSO, suena como un contrapeso positivo para el equilibrio de poderes, ahora falta ver que el bloque opositor aguante, pues es bien sabido que el PRI ha apoyado a Morena en varias ocasiones y, con un coordinador como Rubén Moreira, no sería raro que los tricolores vendieran caro -o hasta barato- su amor... y sus votos.









CON TODO y que ganó la reelección apenas en junio, cuentan que la presidenta municipal de Cancún, Mara Lezama, podría dejar el cargo antes de que termine el año para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Quintana Roo para las elecciones del 5 de junio de 2022.



Y ES QUE las precampañas comienzan en enero, por lo que a lo mejor no completa ni los primeros tres meses de su segundo periodo que iniciará el 30 de septiembre próximo, antes de solicitar licencia. Primero lo primero, pues.