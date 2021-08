en MURAL

PREOCUPANTE el riesgo de quiebra en el que está el Instituto de Pensiones del Estado, que el experto Francisco Miguel Aguirre advirtió a los diputados jaliscienses.



EL PRONÓSTICO es que si no se reforma el sistema de pensiones, en cuatro años más el Ipejal entrará en quiebra, pues desde hace cuatro años gasta más de lo que ingresa.



EL INSTITUTO es un gigante; en el 2019 tenía 122 mil afiliados, 37 mil jubilados y 6,300 personas con derecho a jubilarse.



PARA SALVAR al Ipejal, se requiere mucho más que ajustar años de cotización, edad de retiro y tope de pensiones.



TAMBIÉN ES PRIORITARIO que sus directores sean técnicos y no políticos; sancionar a malos funcionarios -en tres años presentó denuncias contra 13 de ellos, que no han prosperado-, y elegir mejor sus inversiones, pues, por ejemplo, su aportación a las Villas Panamericanas no se ha recuperado.



CUANDO LA ECONOMÍA pasa uno de sus peores momentos por la pandemia, es difícil entender medidas tomadas por el ayuntamiento de Guadalajara.



EN LA SEMANA que terminó, empleados del municipio cerraron los estacionamientos -en batería- de locales comerciales ubicados en las calles Nueva Escocia y Montevideo, en Providencia, y complicaron el acceso a clientes.



LA COALICIÓN legislativa "Va por México" dejó ver ayer que va en serio su objetivo de trabajar como un bloque en la Cámara de Diputados y ya se pusieron un par de tareas importantes como prioridad.



LA PRIMERA es quedarse con al menos el 40 por ciento de las presidencias de las comisiones y comités legislativos, y con el mismo porcentaje de las áreas administrativas con el fin de frenar la discrecionalidad con la que Morena manejó los recursos en la legislatura que termina.



Y LA SEGUNDA es dar la batalla para reorientar el presupuesto federal para 2022 y que se deje de destinar tanto dinero para lo que ellos mismos califican como "caprichos presidenciales".



