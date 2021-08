en MURAL

DONDE MANDA el PAN, no gobiernan diputados sin partido... ¿O cómo era?



AL TENER la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso local, la bancada de legisladores panistas, a través del diputado Carlos Eduardo Sánchez, puede decidir sobre los temas que se someterán a discusión del Pleno.



POR ESE CONTROL panista, al legislador sin partido Enrique Velázquez, le congelaron una iniciativa q ue propone que todos los ciudadanos de Jalisco sean donadores de órganos a menos que expresen lo contrario.



EL PROYECTO estaba listo para su primera lectura en el Pleno, peeero a solicitud del PAN, la iniciativa ya aprobada por la Comisión de Salud -que encabeza el morenista Arturo Lemus-, quedó atorada.



LA JUSTIFICACIÓN del coordinador de diputados panistas, Jorge Eduardo González, es que quieren hacer un análisis más profundo a la propuesta legislativa.









DOS SEMANAS cruciales para probar la eficiencia de las medidas sanitarias contra el Covid-19 inician hoy, cuando varios colegios particulares abran el ciclo escolar, y mañana lo harán otros más.



EN ESCUELAS oficiales la próxima semana empiezan las clases; los papás decidirán entre enviar a sus hijos a clases, que las tomen en línea, o combinar los dos sistemas.



TODO UN RETO para los colegios y maestros establecer y cuidar los protocolos adecuados; para los alumnos, cumplir los cuidados sanitarios; para los papás, vigilar que sus hijos se cuiden y evitar mandarlos a clases con algún síntoma de coronavirus.



TAMBIÉN LOS GOBIERNOS federal y estatal tienen compromiso: que las clases -una actividad esencial- que inician en medio de la tercera ola de la pandemia, no aumenten los contagios y muertes al grado de que se pierda el control del Covid-19.









SERÁ INTERESANTE ver cómo le hace el Presidente en su mañanera de hoy para echarle la culpa a Felipe Calderón, los conservadores y el neoliberalismo... del incendio en la plataforma Ku Alfa de Pemex.



LA REALIDAD, sin embargo, es otra: quienes conocen las entrañas de la petrolera dicen que la enorme deuda con sus proveedores, en sentido literal y figurado, le está pasando la cuenta. Pemex tiene adeudos reconocidos de, por lo menos, ¡50 mil millones de pesos! Y dicen que los no reconocidos son muchos más.



ESTA FALTA de pago está provocando que no se le dé el mantenimiento debido a plantas, depósitos y plataformas como la que ayer se incendió. Cuentan que, como si se tratara de un Lego, los ingenieros de Pemex (los que no son agrónomos) tienen que andar tomando piezas de aquí y de allá, para que las cosas medio funcionen.



COMO QUIEN dice, en cuestión de mantenimiento y de salud financiera, en la empresa que dirige Octavio Romero la cosa está que arde.





