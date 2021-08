San Cadilla

BLINDAN A SU CAPITÁN



Las Chivas cuentan con su capitán Jesús Molina, a quien renovaron por un año.



Si bien "Chuy" ya tiene 33 añotes y hay jóvenes que en su posición vienen pisándole fuerte al acelerador, detrás de esta decisión está su aporte en el vestidor al ser el cabecilla del grupo.



Molina es de esos líderes que les habla fuerte y de frente a sus compañeros (aunque a veces lo haga con acento argentino, diiicen).



Mucho tuvo que ver para que "perdonaran" rápido a Alexis Vega y Uriel Antuna cuando fueron separados por andar echando la fiesta en tiempos de pandemia.



Molina es uno de los más profesionales en el equipo, que se acerca con los chavos para darles un consejo o jalarles las oreja.



Pese a que cuando llegó fue cuestionado por su pasado americanista, calladito y con trabajo se ganó a la afición, así que contar con él por un año más en Chivas va más allá de lo que pueda aportarles en la cancha.







"GONZOU"



Un entrenador que no ha recibido una oportunidad en su propio país y es valorado en otro es Gonzalo Pineda.



El ex mediocampista de Chivas se sigue afianzando en la MLS y dio un paso gigaaante al pasar de ser auxiliar en el Seattle Sounders a ser el entrenador del Atlanta United, en el que juegan los mexicanos Jürgen Damm y Érick "Cubo" Torres.



El Atlanta, además de contar con una fiel afición, tiene una de las mejores instalaciones y cuenta con la última tecnología en los aparatos y herramientas que usan los pateabalones.



El equipo suele apostar por talento del continente. Basta recordar que fue el último club de Gerardo "Tata" Martino antes de tomar las riendas de la Selección Nacional.



La primera tarea de Pineda será ganarse un vestidor dolido, ya que el anterior técnico, Gabriel Heinze, trataba a los futbolistas con la punta del pie, al grado de que hasta le generaron varios expedientes en el Sindicato de Jugadores.



Sin duda que el "Gonzo" tiene una gran oportunidad de crecer muchísimo como entrenador, y por qué no, ser por fin considerado en nuestra liga tenochca en el futuro.







MOMENTOS ROJINEGROS



Con motivo del próximo 105 aniversario de la fundación del Atlas este domingo, la cuenta de Twitter de los Rojinegros abrió una dinámica para que los aficionados recordaran algún partido o gol que les haya generado grandes emociones.



La Fiel no tardó en interactuar y traer al presente momentos que cambiaron la historia de los Zorros.



Eso sí, los recuerdos vienen de 30 años para acá. La mayoría con la generación de Erubey Cabuto, Rafael Márquez, el "Chato" Rodríguez, Daniel Osorno y Miguel Zepeda, entre otros.



Otro que se quedó en la memoria de los fanáticos del Atlas es el brasileño Robert de Pinho con esa chilena que le propinó a las Chivas en los Cuartos de Final del Apertura 2004.



De títulos no hablamos, pero qué tal de emociones. Triunfos como el del Atlas de Eduardo Solari en el 2-0 sobre el Rebaño de Leo Beenhakker o hasta un empate 2-2 con el América en la campaña 1988-89.



Hubo quienes publicaban una foto grupal de aquel equipo dirigido por Marcelo Bielsa en la 93-94 con Christian Domizzi, Eduardo Berizzo, Ricardo Lunari, Sergio Pacheco; o el saque de meta con maroma de Gerardo Mascareño que después fue rematado de cabeza para ser gol ante el Necaxa.



Por ello, el Grupo Orlegi insiste en su idea de "transformar" para cambiar la amarga historia rojinegra y no andar celebrando triunfos o machincuepas, sino títulos.







