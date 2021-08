en MURAL

2 min 30 seg

MÁS ALLÁ de los llamados a cerrar filas 'para lo que se venga', hay un hecho que como el sol no se puede tapar con un dedo.



EN MC hay dos visiones distintas sobre la relación que debe mantener el gobierno del estado con la Universidad de Guadalajara.



DICEN QUE mientras un ala del gabinete estatal alienta al gobernador Enrique Alfaro a 'apretar' a la UdeG con el tema presupuestal, los alcaldes electos de Guadalajara y Zapopan, Pablo Lemus y Juan José Frangie, tienen una postura más conciliadora.



AMBOS LLEVAN buena relación con la Casa de Estudios y con el ex rector Raúl Padilla, por lo que en la encerrona naranja de la semana pasada en Casa Jalisco habrían planteado al equipo no atorarse en el pleito con los Leones Negros y menos ante un eventual embate de Morena.



LO DE MENOS era mandar el mensaje de unidad que dieron los emecistas, lo que está por verse es cuánto va a durar la unidad con la que aparecieron en la imagen divulgada en medios de comunicación.









POR CIERTO, ya hay fecha para la reunión del gobernador Enrique Alfaro con el rector de la UdeG, Ricardo Villanueva y sus respectivas comitivas.



LA BUENA noticia es que se abre la posibilidad de que lleguen a un arreglo en torno al diferendo por los 140 millones de pesos que le recortaron al Museo de Ciencias Ambientales para redireccionarlos al Hospital Civil de Oriente, en Tonalá.



LA MALA es que la audiencia es para hablar sólo del recorte presupuestal, no de otros frentes que han tensado la relación gobierno del estado-UdeG.



CASO CONCRETO el asunto de 'Iconia', que la semana pasada provocó el desalojo de estudiantes que protestaban en el predio donde se pretende llevar a cabo el desarrollo inmobiliario.



¿HASTA DÓNDE estirarán la liga las partes en conflicto?, es pregunta.









EL MORENISMO de Jalisco está que echa lumbre...



NADA BIEN cayó que al senador Alejandro Peña lo haya nombrado el CEN de Morena como 'delegado especial para la formación de comités', cuando varios ex candidatos le endilgan la paternidad de la debacle que sufrió este partido en las pasadas elecciones en Jalisco.



ALEGAN QUE fue inefectivo en sus responsabilidades de promoción, contención y movilización electoral, con cientos de casillas sin representantes, nombramientos tardíos y otras irregularidades.



ESTOS MORENISTAS no se explican que el responsable de las estrepitosas derrotas, sobre todo en Guadalajara y Zapopan, ahora sea premiado.



EL NUEVO nombramiento de Peña incluso ha alimentado la hipótesis de algunos de que los comicios pasados estuvieron pactados ¿seráaaa?...





