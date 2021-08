La Dominguera

San Cadilla

El amor no correspondido de La Fiel





Atlas es uno de esos fenómenos que no se pueden explicar y resultan incomprensibles en ojos ajenos.



Hablar de Atlas para sus fieles es sinónimo de pasión y de un amor único; para quienes no comparten esos sentimientos, es símbolo de derrotas y causas perdidas.



El club cumple hoy 105 años en los que sólo una generación ha podido celebrar un único título en ese historial.



Ante las estadísticas, son el equipo más perdedor del futbol mexicano en relación a la cantidad de oportunidades para pelear por un campeonato y no hacerlo.



Las alegrías son contadas y podría decirse que uno de los mayores orgullos atlistas está ligado a perder una Final.



Y no, desde luego que no se trata por perder o quedarse a un penal de ser campeones en 1999, sino a todo lo que ocurrió para llegar hasta ahí.



Una "generación dorada" que sembraron Marcelo Bielsa y Efraín Flores en su trabajo con los juveniles y que cosechó Ricardo La Volpe hasta hacer de ese equipo uno de los más recordados en la historia del futbol mexicano por su juego armónico.



Bien decía Arrigo Sacchi que los títulos quedan en los libros, pero la manera de jugar en la memoria de la gente.



Qué tan bien jugaban aquellos muchachos o que tan mal le ha ido al Atlas en esos más de 100 años para que aquello sea, quizá, el mayor pasaje de gloria del equipo, después de aquel gol de Edwin Cubero que se convirtió en la única estrella que Atlas tiene en su escudo.







ESENCIA



Si el hecho de jugar bien marcó una de las esencias del club que con el paso de los años se perdió, los jugadores de casa son otras de las "medallas" de las que los Zorros pueden jactarse.



El mote de "La Academia del Futbol Mexicano" no es en vano.



Cualquier atlista de cepa podría recitar memorioso los nombres de Rafael Márquez, Pável Pardo, Andrés Guardado, Oswaldo Sánchez, Jesús Corona, Jared Borgetti, Juan Pablo Rodríguez, Daniel Osorno, entre otros.



También hay jugadores de casa que han seguido en el equipo o que incluso han hecho carrera en otros.



Por lo general, al menos, un canterano de Atlas podría contarse en los clubes de la Liga MX, pero ninguno con el nivel de los anteriores mencionados.



Esa es la gran deuda que Atlas actualmente busca saldar: recuperar ese mote y ese reconocimiento.



En Jeremy Márquez tienen a su última joya, un muchacho que si logra asentar sus tremendas cualidades, despuntará en la Liga, ¿y por qué no? en un equipo del extranjero.



Pocos futbolistas mexicanos tienen la habilidad del volante rojinegro.







TRANSFORMACIÓN



Atlas ha llegado a ser como esas películas que tienen un buen reparto o un buen comienzo que engancha e ilusiona, pero al final la historia es la misma.



"La historia hay que cambiar" rezaba una de las fallidas campañas en años anteriores que no se reflejó con resultados, ahora es la tan sonada "Transformación" que pretende Grupo Orlegi.



Por el bien de sus fieles aficionados, ojalá que en algún momento encuentren recompensa a tantos años de aguantar derrotas, carrillas, pesares y más.



Ojalá que les llegue ese día en que su equipo sepa corresponder a ese amor.



Porque si eso no es amor... ¿qué es?







