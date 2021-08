San Cadilla

SE ACABÓ LA FIESTA



Ayer, el Atlas no pudo festejar sus 105 años de historia ante un América efectivo, que con muy poco, le sacó el partido.



Viendo a Diego Cocca hablar de las Águilas como el "mejor equipo de México", me queda muy claro que la historia pesa más en el pensamiento.



Los Rojinegros jugaron con un hombre de más desde el 56', pero no tuvieron la capacidad, coraje y contundencia para irse al ataque en el momento adecuado. Ya en el torneo anterior fueron los de más remates totales, pero lejos de ser de las mejores ofensivas.



Y ya que les hablo de historia y del Atlas, el sábado celebraron en la cancha del Club Atlas Colomos, sin embargo no contaban con el terrible estado en el que se encuentra la cancha.



A Cocca se le habrán puesto los pelos de punta al ver a sus jugadores pasar por dificultades en el irregular terreno, lo que provocó que Ozziel Herrera sufriera un susto en la rodilla al hacer el "torito".



Tan mal está dicha cancha que prácticamente obligó al Atlas Femenil a mudarse al CECAF, que también ya recibió críticas de los equipos visitantes.



El reto de la transformación es muy grande para Grupo Orlegi: en la cancha haciendo un equipo que capitalice sus opciones, y en los campos, mejorando la imagen e instalaciones del club.







LEAGUES CUP XL



Ya que vimos la semana pasada los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2021, les cuento que en las oficinas de la MLS, en Nueva York, ya se prepara un proyecto para que este torneo sea más grande.



El éxito, llámese los dolarucos, que ha tenido esta competencia entre clubes del futbol gabacho y el tenochca, tiene a los organizadores con ganas de más.



La MLS ya le propuso a la MX que para la próxima edición no sean solamente 4 clubes de cada campeonato, sino que haya más involucrados.



Claaaaro que Mikel Arriola no ve con malos ojos la propuesta, aprovechando que la Copa MX ya está más difunta que el Ascenso MX.



Como ésta es apenas una idea, obvio que aún no definen el formato de una edición con más equipos, pues recordemos que en los primeros experimentos, el torneo arrancó en Cuartos de Final, por lo que podrían agregarle una ronda más al torneo.



Así que no les sorprenda en un futuro ver al Atlas visitando al Nashville SC.



Para muchos será un torneo molero, pero mientras deje dinero, tanto la MLS como la Liga MX seguirán programándolo.



en tiempos de pandemia, los partidos que involucraron a León, Pumas, Tigres y Santos y a Seattle, Kansas City, Nueva York y Orlando, de la MLS llevaron a las tribunas a 13 mil 500 aficionados en promedio por partido, todos con boletito pagado en dólares.



Imaginen nada más si aseguran llevar al América, Chivas y Cruz Azul.



No se acaben paisanos, no se acaben.







AL TWITCH



Sergio Agüero, Neymar, "Chicharito" Hernández, Paulo Dybala, Gerard Piqué y hasta Miguel Layún.



No, no se crean que estoy armando las bombas de los Tigres o de los Rayados para el próximo torneo, sino de la lista de futbolistas que ya tienen su canal en Twitch, la plataforma de streaming más popular del mundo.



Ahí los pateabalones interactúan con sus seguidores y presumen sus habilidades en los videojuegos.



Ayer, luego del triunfo del Barcelona sobre la Real Sociedad, Piqué realizó su primer en vivo para platicar sobre la baja de sueldo y la ausencia de Lionel Messi.



"Fue duro. Le conozco desde los 13 años. Nos ha hecho mejores a todos. Hay que aceptarlo porque es la realidad. Daremos un paso adelante todos para ser competitivos", compartió Piqué, quien aprovechó para mandarle un mensajito a los árbitros que le pitan al Real Madrid.



"No pitan en todos los lados de la misma manera. Una jugada en un área no se pita y esa misma jugada en otro partido sí se pita".



Qué tal.





