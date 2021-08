San Cadilla

en MURAL

3 min 30 seg

¿JUAN CAMBIOS, ERES TÚ?



5 puntos de 15 posibles.



Un triunfo, dos empates y dos derrotas, ambas en el Estadio Akron, es el saldo en el Grita México de las Chivas de Víctor Manuel Vucetich.



En este torneo, el "Rey Midas" parece el alumno más destacado de Juan Carlos Osorio, ya que no ha repetido alineación, además de que sus cambios han sido cuestionados y a veces hasta ilógicos.



Es cierto que el Rebaño arrancó el torneo sin su columna vertebral, ya que no contaron con Gilberto Sepúlveda, Jesús Angulo, Fernando Beltrán, Uriel Antuna y Alexis Vega, además de la baja de José Juan Macías, pero ya es hora de verle forma al equipo.



Vucetich ha mandado a la banca a experimentados como el capitán Jesús Molina e Isaac Brizuela, apostado por juveniles como Juan Aguayo y Jesús Orozco, además de darle otra oportunidad a Carlos Cisneros, todo en busca de lograr la regularidad del Rebaño.



Sin embargo, de plano por más uno estudie en el Johan Cruyff Institute, no acaba de entender algunas modificaciones de "Vuce".



Ayer, saca a Jesús Sánchez y le da ingreso a César Huerta; se entendería que el "Chino" iría al ataque por la necesidad de empatar, pero lo pone como lateral derecho, lo que evidentemente no es la mejor posición del canterano, que acabó en el suelo en el primer mano a mano ante los Esmeraldas y siendo espectador de lujo en el 2-0 por parte de Elías Hernández.



Tampoco es que Chivas cuente con un plantel para echar las campanas al vuelo.



Por lo mismo suena inexplicable que estando el partido ante Laaa Fieeera 1-0, saque de la cancha a Antuna y Vega, que si bien no marcaron diferencia, sí son elementos que con un chispazo te pueden marcar diferencia y por ahí rescatar el empate.



Hace un par de semanas eran héroes nacionales y ayer acabaron viendo el partido en la banca y hasta abucheados.



O Vucetich se pone las pilas o no tarda en caer la voladora por Verde Valle, ya que a estas Chivas no se les ve ni pies ni cabeza.



Por cierto, alguien me puede dar razón de mi Tío Richie Peláez, porque ya anda muy desaparecido y traigo haaarto pendiente.







LE SIGUEN BUSCANDO



A pesar de que el comienzo de Grita México A21 ha sido bueno para el Atlas con 8 de 15 puntos posibles, la directiva, encabezada por Pepe Riestra, sigue echándole el ojo a un extremo por derecha.



Aún falta que sus refuerzos tengan la famosa "adaptación", si es que la tienen, porque hay unos que nomás nunca se adaptaron o resultaron "Cracks de YouTube".



Se podría decir desde la pretemporada que Julián Quiñones es el que mejor se desenvuelve y no son en vano los años que tiene en nuestro País, así que el caso de los argentinos Gonzalo Maroni y Franco Troyansky, que dicho sea de paso, llegaron hace pocas semanas y el último tuvo Covid, aún les llevará más tiempo.



Ya se viene septiembre y el cierre de registros, así que todavía están haciendo el último esfuerzo por cerrar el plantel con un jugador que le haga competencia a Jairo Torres.



El regreso de Jesús Angulo, además del buen nivel que trae Luis Reyes, hace que el refuerzo se esté pensando más en apuntalar la ofensiva que la defensiva.



Los mantendré informados.







QUE HABLE EL AZTECA



El americanismo prefirió ponerse del lado del registro de Renato Ibarra, más para llevarle la contraria al resto del planeta, que por estar realmente a favor de la reincorporación al plantel azulcrema de este personaje, manchado por haber golpeado a su pareja, y quien recibió la chance de llegar como refuerzo en lugar del lesionado Leo Suárez.



De los rasguños virtuales en redes todos nos olvidamos en minutos. Lo realmente interesante será ver qué pasa el próximo domingo en el Estadio Azteca si Renato juega.



¿Qué pasará? ¿Lo pitan, lo aplauden?







Mail: san.cadilla@mural.com.mx



Twitter: @SanCadilla