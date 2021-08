San Cadilla

¿COSTOSA APUESTA?



Como recordarán, mis filosos lectores, tanto José Cardozo, Tomás Boy y Luis Fernando Tena fueron cesados y las Chivas desembolsaron una buena lana en el finiquito de los entrenadores, algunos en cómodos abonos.



Ahora se le viene el mismo problema al club si le canta Las Golondrinas a Víctor Manuel Vucetich y es que tuvieron la oportunidad de tomar esa decisión sin ningún daño colateral cuando el entrenador terminó su contrato en junio, pero como le firmaron la renovación por un año, es decir, el torneo en curso y el que viene, Chivas tendría que liquidar oooootra vez a un entrenador.



Luego por qué tienen que pedirles a los aficionados que compren camisetas para traer refuerzos.



¿O no?







EN MODO CRACK



Y siguiendo con las decisiones tomadas en las Chivas, ahora se han de estar dando de topes al ver cómo Alejandro Zendejas en el Necaxa es líder de goleo individual en las primeras jornadas con 4 tantos por encima de los siempre presentes delanteros extranjeros.



Curiosamente con la salida de José Juan Macías, si algo le ha faltado al equipo son goles y Zendejas ha estado fino no sólo este torneo, sino desde que llegó con los Rayos con 9 goles en total, y eso que no es centro delantero.



Para no irnos muy lejos, que no se nos olvide que Oribe Peralta con un sueldo muchísimo mayor al de Zendejas, y quizá que el de resto de jugadores del Necaxa, sólo ha anotado un gol en 5 torneos con Chivas. ¡Sí, un gol!



La realidad también es que el jugador no atravesaba ni de cerca el momento que hoy vive. En Chivas estuvo casi un año fuera por una lesión en la rodilla izquierda y en la Liga MX jugaba de a 20 a 150 minutos por torneo, ¿así quién puede mostrarse?.



Con Necaxa fue todo lo contrario, después de un año a préstamo, hicieron válida la opción de compra y hoy por hoy se suma a esos ejemplos de jugadores que los tenían, eran suyos... y los dejaron ir.







PURO ESPEJO



En el futbol mexicano se siguen comprando espejitos.



Ignacio Jeraldino se ha convertido en un imán de críticas por su paso en Santos, donde la afición lagunera no le perdona que registre 21 partidos sin anotar con los Guerreros.



Sin embargo, Guillermo Almada, DT de Santos, confía tanto en el chileno, ex futbolista del Atlas, que le demostró, una vez más, su apoyo.



"Jeraldino, como dicen aquí en México se rompe la madre en cada entrenamiento, es un tipo espectacular, el apoyo a Jeraldino es incondicional de la familia que es Santos, estamos seguros que va a revertir la situación, el futbol es una caja de ahorro, y a él le van a llegar las alegrías que nos ha dado", dijo el uruguayo.



Tomando en cuenta su paso en los Zorros, Jeraldino registra apenas 3 goles en 47 partidos.



Si con el apoyo de Almada, Jeraldino no demuestra por qué vino a México en Santos, pues tendremos otro Marcelo Correa, que nada más se la pasó de vacaciones en Torreón y luego en Guadalajara.







ENLOQUECE EL 'VASCO'



Qué bueno que Rayados le empató a Cruz Azul porque si no Javier Aguirre habría hecho más show al final del partido del miércoles en el Estadio Azteca.



Me cuentan que Aguirre se fue a meter al vestidor de los árbitros para reclamarles su accionar, sobre todo al central Jorge Pérez Durán. Pero Aguirre no estuvo solo, ya que también Duilio Davino, aprovechando que conocía bien el camino por su etapa en el América, también a platicar con los silbantes, eso sí, no se sabe para convencerlos de que no reportaran el incidente o sólo para desear las buenas noches.



No hagas corajes mi "Vasco", nada ganas.







