San Cadilla

en MURAL

3 min 30 seg

AFILAN LA GUILLOTINA...



La ruptura entre el técnico de las Chivas, Víctor Manuel Vucetich y el director deportivo, Ricardo Peláez, es clarísima... ya no se le ve nada contento al directivo, que ya siente peligrar su propia continuidad en el Redil.



Peláez anda muy movido buscando plan B desde hace varias semanas porque lo que ve en la cancha de plano le disgusta.



Como si fuera el nombre de moda, algunos se empeñaron en poner en el radar rojiblanco a Jaime Lozano, como uno de los candidatos para tomar las riendas de las Chivas, pero varios chivahermanos me contaron que el buen Richie está desesperado armado una carpeta para presentarle a Amaury Vergara, dueño del equipo, la cual incluiría una tripleta para ver si por fin se deciden a darles las gracias a Vuce.



El favorito de Peláez es Antonio Mohamed, quien ya dejó claro lo que quiere ganar, el número de personas que van a integrar su cuerpo técnico y que ofrece resultados a corto plazo.



Pero al mero mero del Rebaño Sagrado le interesa que si se deciden por hacer un cambio, el técnico que venga comulgue con la filosofía del equipo, que trabaje con la gente surgida de las divisiones inferiores y que no sueñe con los grandes nombres del mercado nacional para reforzar a la plantilla.



Por eso, también ha sonado, oootra vez, el nombre de Matías Almeyda como el hijo pródigo que volvería a casa a rescatar al equipo de las penumbras.



La cosa es que Amaury tampoco está dispuesto a abrir la cartera y pagarle un buen billete al nuevo estratega, por mucho que tenga un buen currículum a cuestas.



Vucetich está bastante cansado de la grilla interna que hay en el Rebaño, de que cada jornada estén esperando que pierda para comenzar a zopilotearlo. Y si a esto le sumamos que el encargado del área deportiva ya le perdió la confianza luego de meses y meses de respaldarlo, pues el ambiente que se vive en la institución es un auténtico asco.



Más le valdría a Vuce consultar con la almohada si quiere seguir sufriendo cada semana o mejor llega a un buen arreglo con Amaury, para que se avienten ya con gusto y de manera abierta a cocinar su plan B.







ATLAS FEMENIL AL JALISCO



Ya eran demasiadas las quejas del pésimo estado de las canchas en las que el Atlas femenil jugaba como local. Tanto la cancha Alfredo "Pistache" Torres en el Club Atlas Colomos como la del Cecaf ubicada a un costado del Atlas Country Golf, las condiciones eran realmente deplorables.



El último en quejarse fue el técnico de Tigres, Roberto Medina, quien acusó de que el campo de Cecaf ni siquiera tenía las medidas reglamentarias de una cancha profesional de futbol, además de señalar que el terreno provocó que al estarse tropezando las jugadoras de ambos equipos derivó en un encuentro ríspido.



Y eso que en dicho partido de la fecha 4 del presente torneo de la Liga MX Femenil lo ganó Tigres por goleada de 4-0 no quiero pensar si el terreno de juego hubiera estado en excelentes condiciones la paliza que se pudo llevar el Atlas con su rival desplegándose al 100 por ciento.



Por tal motivo, y desde ayer ante Pumas, el Atlas ya comenzó a jugar en el Estadio Jalisco con todo y el gasto que seguramente le va a generar al Grupo Orlegi abrir el inmueble de la Calzada Independencia en plena época de pandemia en la que los partidos de la Liga MX Femenil todavía son a puerta cerrada, así que habrá cero ingresos.



Lo que sí cuestionó el técnico de las Rojinegras, Fernando Samayoa, fue el horario de las 12:00 horas, en el cual el sol pega con todo, y él considera que sí es un factor que influye a la larga en el desempeño físico. Ni modo, si algo pedía el equipo femenil es que ya le dieran su espacio también en el Jalisco como sucede con el resto de los equipos de la Liga, a excepción del Cruz Azul que sigue jugando en La Noria.



No se puede todo en la vida.







Mail: san.cadilla@mural.com.mx



Twitter: @SanCadilla