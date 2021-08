San Cadilla

ASÍ NO SE PUEDE





Es evidente que en el Estadio Jalisco se viven muchos problemas. Y no, no sólo me refiero a que el equipo de Primera División que ahí juega tiene la mira errada y los goles son cosa extraña.



Más bien el tema que ahora me atañe contarles es sobre el área en la que juegan, el mismísimo y glorioso césped del Coloso de la Calzada Independencia.



Pues resulta que los Rojinegros tienen un problemón en su casa pues la base de la cancha, la tierra que está abajo, ya no filtra como debería debido a que está ya casi hecho piedra, casi como cemento.



Todo esto se debe a que en su momento alguien no hizo la chamba como se debería, y ahora la única solución a este tema es levantar todo el césped, quitar prácticamente un metro de la base y montar todo de nuevo.



Yo no soy especialista en estos menesteres, pero se escucha que es algo que no debe salir muy barato que digamos.



El asunto verdaderamente importante es que ahora el Grupo Orlegi está concentrando todos sus esfuerzos económicos en lo que será su Centro de Alto Rendimiento.



Sí, a los Zorros ya les anda por tener su propio lugar y por ello construirán su complejo en el Municipio de Zapopan, donde concentrarán a todas sus categorías así como las oficinas administrativas.



La inversión de casi 15 millones de dólares ya está en sus primeras etapas, pues ya se tiene el proyecto ejecutivo.



Es por eso que cambiar la cancha del Jalisco pues seguro no es algo que les arranque una sonrisa, de la misma manera que partidos sin anotar gol.



Ya veremos cómo lo solucionan.







OPCIÓN VIABLE





Víctor Manuel Vucetich carga una bomba que parece estallará tarde o temprano, y cómo el problema ahora pasa más por quién llegaría, déjenme decirles que en Chivas hay alguien que está antes de los anhelados por los aficionados: Jaime Lozano, Diego Alonso, Antonio Mohamed o el "Pelado" Almeyda.



Se trata de Marcelo Michel Leaño, quien es la primera opción para tomar al equipo y no sólo en el interinato de un partido, sino que no descartan que lo sea por lo que reste de torneo.



Y es que en la cúpula no se quieren tomar a la ligera la elección de otro entrenador después del desfile de técnicos que ha sido en los últimos tres años con José Saturnino Cardozo, Tomás Boy, Luis Fernando Tena y el todavía vigente Vucetich.



Después de Necaxa se viene la Fecha FIFA para intentar calmar las aguas, pero por lo pronto, Michel Leaño está a disposición de entrar al quite. Y más porque es gente de casa, pues es el director de Futbol Juvenil de Chivas.







EN SUS MARCAS...





Jaime Lozano es un caballero hecho y derecho.



Y para muestra les platico que la semana pasada hubo un par de directivos que quisieron contactarlo para sondearlo y conocer lo que pediría en caso de ponerse al frente de algún club de la Liga MX, pero Lozano no quiso tomarle la llamada a nadie.



Antes de escuchar propuestas pidió que le dejaran terminar su relación con la Federación Mexicana de Futbol de la mejor manera.



Así que ahora sí, su teléfono está suena y suena porque luego de despedirse ayer, ya está puesto para analizar ofertas.



Yo nomás le aviso a la gente de Rebaño Sagrado que si quieren ir por Jimmy Lozano, van a tener que ponerse las pilas porque hay algunos directivos de la MLS que están viendo al estratega con ojos de amor, y si no es para ahorita, dicen que le van a proponer un proyecto para la próxima campaña con muy buenos dólares por delante.



También les paso un tip: Jaime le diría que sí a Pumas con los ojos cerrados, pero tendría que llegar con su cuerpo técnico y encontrarse con un grupo de directivos que comulguen con sus ideas.



Así que, en sus marcas, listos... ¿quién ficha a Jimmy?







NADA LES SALE BIEN





Al igual que las Chivas, quienes nomás no dan una son los del Tapatío.



Resulta que son el colero de la Liga de Expansión, y miren que hay competencia con otros equipos más limitados para estar en esos lugares.



Y no, no sólo están regando el tepache los jugadores... también su chofer los metió en apuros.



El Tapatío viajó ayer a Tampico para jugar hoy contra la Jaiba Brava y desde que tocó territorio tamaulipeco comenzaron los problemas.



El chófer se equivocó de entrada y se metió a una calle en sentido contrario, por si fuera poco, lo más grave del asunto fue que el camión, en su intento de dar vuelva para regresarse, se metió a la calle que cruza y ¡tiró los cables de los postes que habían ahí!



Según dicen los que saben, afortunadamente no eran de media o alta tensión, así que seguramente dejaron sin telefonía a toda esa cuadra.



Mal y de malas.







